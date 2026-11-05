به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان برنامه سفر یک روزه خود به گیلان در یک گفتگوی تلویزیونی از شبکه باران با مردم گیلان گفت‌و‌گو کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، در این گفت‌و‌گو گفت: مهم‌ترین هدف از سفر به گیلان تسریع در اجرای مصوبات این سفر در استان گیلان است.

وی گیلان را از استان‌های با پتانسیل بالا از نظر گردشگری، کشاورزی، ترانزیتی و دیگر مواهب طبیعی دانست که موجب شده است گیلان استانی متمایز در کشور باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پیش بینی ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این منابع به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص می‌یابد.

محمدجعفر قائم‌پناه در ادامه افزود: از مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده، ۶ هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های فاضلاب استان در نظر گرفته شده است.

وی تکمیل طرح‌های فاضلاب بندرانزلی، آستانه‌اشرفیه و دیگر مناطق استان، اجرای طرح‌های آبرسانی، خطوط انتقال آب، احداث مخازن و تکمیل طرح‌های سدسازی را از مهم‌ترین محور‌های مصوبات سفر برشمرد.