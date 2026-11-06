به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن ایزانلو گفت: در راستای بررسی میزان پیشرفت طرح‌های واگذاری تعداد ۶ پرونده به مساحت کل ۶ هکتار و پنج هزار و ۹۳۷ مترمربع در کمیسیون ماده ۳۳ استان با حضور اعضای جلسه در محل سازمان جهاد کشاورزی تعیین تکلیف شد.

مدیر امور اراضی خراسان شمالی گفت: از موارد مطرح شده با تمدید یک پرونده به مساحت هشت هزار و ۳۶۲ مترمربع موافقت شد.

وی افزود: همچنین با توجه به مستندات و عدم پیشرفت پروژه و تعلل مجری برخی از طرح ها ، اعضای جلسه برای سه مورد از این طرح ها به مساحت چهار هکتار و هشت هزار و ۱۵۰ مترمربع رای به فسخ قرارداد اجاره و استرداد زمین صادر کردند.

مدیر امور اراضی استان اضافه کرد: برای ۲ پرونده نیز به مساحت ۹ هزار و ۴۲۵ مترمربع، اخطار و تعیین مهلت صادر شد.