به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم اربعین سردار شهید حاج حسین ظریفی شامگاه فردا جمعه پانزدهم آبان ۱۴۰۵ با حضور اقشار مختلف مردم در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

در این مراسم که از ساعت ۱۷ فردا جمعه در تالار شهر مشهد واقع در میدان شهدا برگزار می‌شود، حجت الاسلام علیرضا پناهیان سخنرانی و امیر عارف مداحی می‌کند.

سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان، چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵ در جریان عملیات مقابله با تروریست‌های مزدور دشمن و در خط مقدم نبرد، جان خویش را در راه امنیت مردم و دفاع از مرزهای ایران اسلامی تقدیم کرد و به فیض عظیم شهادت نائل آمد.