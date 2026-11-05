استاندار خراسان رضوی، در جریان بازدید از طرح های عمرانی و درمانی شهرستان گناباد، بر اهمیت تسریع در تکمیل طرح های زیرساختی و بهداشت و درمان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری با اشاره به نقش حیاتی طرح های عمرانی و درمانی شهرستان گناباد در توسعه منطقه و کاهش فشار بر مراکز درمانی مشهد، از پیشرفت مناسب طرح های راه آهن و بخش توسعه بیمارستان علامه بهلول گناباد ابراز رضایت کرد.

استاندار خراسان رضوی در جریان بازدید از طرح های راه آهن، ایستگاه و پل‌ های ریلی و همچنین جاده‌ های منتهی به گناباد، این طرح‌ ها را از نظر کارکرد، محلی، منطقه‌ ای و حتی بین‌ المللی بسیار مهم توصیف کرد.

وی اظهار داشت: این طرح ها با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های استثنایی خراسان در مسیرهای شرق به غرب و شمال به جنوب، باعث رونق و توسعه چشمگیر منطقه گناباد خواهند شد.

استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به طرح های در حال اجرا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: انجام عملیات آنژیوگرافی و فراهم شدن امکان انجام جراحی قلب باز در این منطقه، گامی بزرگ برای خدمت‌ رسانی به مردم جنوب خراسان و شهرهای اطراف است که علاوه بر تسهیل دسترسی بیماران، بار مراجعات به بیمارستان‌های مشهد را نیز کاهش می‌دهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که تلاش خواهد شد در سفر آتی ریاست‌ جمهوری به استان خراسان رضوی، منابع لازم برای تکمیل و تجهیز نهایی این طرح ها فراهم شود.

حضور در مرقد علامه بهلول گنابادی و ادای احترام به مقام این عارف مجاهد و بازدید از روستای تاریخی ریاب از دیگر برنامه های سفر استاندار به شهرستان گناباد بود.