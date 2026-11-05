به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، یحیی سریع سخنگوی ارتش یمن در بیانیه‌ای، گفت: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته در ۶۱ نوبت مناطق مختلف یمن را بمباران کرده است.

یحیی سریع اضافه کرد: جنگنده‌های نیروی هوایی عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۶۱ حمله به استان‌های صنعا، الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، الضالع، إب، الحدیده و حجه انجام داده‌اند.

وی افزود: این بمباران‌ها بوسیله جنگنده‌های تایفون و F ۱۵ انجام شده و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است که بیشتر آنها کودکان و زنان بوده‌اند.

سریع تصریح کرد: شمار حملات موشکی و هوایی عربستان به یمن به چهار هزار و ۱۹۷ حمله افزایش یافته است.