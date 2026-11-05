محمد جعفر قائم پناه صبح امروز در سفری یک روزه به گیلان در چندین نشست حضور یافت و چندین طرح عمرانی را افتتاح کرد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون اجرایی رئیس جمهور صبح امروز با استقبال استاندار گیلان و دیگر مسئولان از طریق فرودگاه سردار جنگل رشت وارد گیلان شد.

محمدجعفر قائم پناه سپس در نشست نهضت توسعه فضای آموزشی با مشارکت مردم حضور یافت.

همچنین امروز در نشست سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان با حضور معاون اجرایی رییس جمهور ۲۳ طرح عمرانی شامل ۲۰ طرح صنعت برق ۲ طرح آبرسانی و یک طرح صنعت دام و طیور به صورت برخط هم افتتاح شد.

چند تفاهم نامه و قرارداد همکاری اقتصادی هم در این نشست امضا شد.

دیدارصمیمانه با فرهیختگان و فعالان سیاسی استان هم از دیگر برنامه‌های معاون اجرایی رییس جمهور در گیلان بود.

محمدجعفر قائم پناه امروز همچنین با فرهیختگان و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان گیلان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی سپس در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان حضوریافت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه گیلان از پیش‌بینی ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی استان خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد تومان از این منابع به طرح‌های اولویت‌دار اختصاص می‌یابد.

آخرین برنامه معاون اجرایی رئیس جمهور، گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان گیلان بود.

قائم پناه در این گفت‌و‌گو گفت: تسریع در اجرای مصوبات این سفر از مهم‌ترین اهداف سفر وی به گیلان است که در زمینه‌های تکمیل کریدور، طرح‌های فاضلاب و درمانی و بهداشتی است.