دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: درباره مسائل مهم منطقه با رئیس جمهور روسیه، مشورت و بحث‌های مهمی درباره پساجنگ و ترتیب‌های امنیتی منطقه مطرح شد.

سرلشکر محسن رضایی در سفر به روسیه، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره دیدار و گفت‌وگو با رئیس جمهور این کشور، اظهار داشت: من حامل پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی برای آقای پوتین بودم. البته نزدیک به یک ماه است که قرار بود این سفر انجام شود، اما با توجه به شرایط خاصی که هر روز بحث‌هایی درباره وضع نظامی منطقه مطرح بود، به تأخیر افتاد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: مقام معظم رهبری مایل بودند که هر چه سریع‌تر پیامشان را به جناب آقای پوتین، رئیس جمهور محترم فدراسیون روسیه تقدیم کنم. آقای پوتین هم گفت که سلام خیلی گرم و صمیمانه‌ای به محضر مقام معظم رهبری برسانم.

سرلشکر رضایی گفت: درباره مسائل مهم منطقه داشتیم، با رئیس جمهور روسیه مشورت کردیم. الان بحث‌های مهمی درباره پساجنگ مطرح است، به‌خصوص درباره ترتیب‌های امنیتی منطقه. من گزارشی از نشست ۴ کشور در تهران دادم؛ آقای پوتین استقبال کرد و گفت ما هم مثل دوستان چینی خود معتقدیم که باید ترتیب‌های منطقه‌ای وجود داشته باشد و کشور‌های خارجی در امنیت منطقه دخالت نکنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، همچنین اظهار داشت: در این دیدار، موضوع راهگذر رشت ـ آستارا بحث شد که خوشبختانه شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده است و وزیر راه و شهرسازی ما به‌زودی این قرارداد را امضا می‌کند. بحث ساخت لوله‌های گاز از روسیه به ایران و از ایران به روسیه که کمبود‌های گاز را برطرف کند و هم به کشور‌های اطراف بتوانیم گاز روسیه را بفروشیم نیز مطرح شد. بحث‌های بسیار مهمی درباره روابط آینده ما با آقای ولادیمیر پوتین صورت گرفت.

سرلشکر رضایی در پاسخ به پرسش دیگر، تأکید کرد: درباره مسائل نظامی، آقای پوتین خیلی قوی و محکم، حمله نظامی آمریکا و اسرائیل و بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کرد و معتقد بود که این جنگ ظالمانه‌ای بوده است که باید سریع‌تر به پایان برسد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای پوتین گفت که هر کمکی از دست ما در پایان دادن به جنگ بربیاید، حاضر به همکاری هستیم. البته ما به آقای پوتین عرض کردیم که در مسئله دیپلماسی ۷ شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم و تا آن‌ها به این شرط‌ها عمل نکنند، نه تنگه هرمز باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است.