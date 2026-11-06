معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ازمراحل پایان عملیات برداشت گوجه‌فرنگی در استان خبر داد و پیش‌بینی کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵ حدود ۶۹ هزار تن گوجه‌فرنگی در استان تولید و روانه بازار مصرف و کارخانه‌های فرآوری رب گوجه‌فرنگی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عزیزی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: در سال زراعی جاری، یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گوجه‌فرنگی اختصاص یافت که شهرستان فاروج بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده و پس از آن شهرستان‌های سملقان و بجنورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با اشاره به مراحل پایانی برداشت این محصول ، پیش‌بینی کرد: در مجموع ۶۹ هزار تن گوجه‌فرنگی در استان تولید شود که بخشی از آن برای مصرف تازه‌خوری شهروندان و بخش دیگر برای فرآوری و تولید رب به بازار عرضه خواهد شد.

عزیزی با اشاره به فعالیت صنایع تبدیلی در استان اضافه کرد: چهار کارخانه تولید رب گوجه‌ فرنگی در شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی فعالیت دارند که در کنار بازار مصرف تازه‌خوری، نسبت به خرید و فرآوری محصول تولیدی کشاورزان اقدام می‌کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی متوسط عملکرد مزارع گوجه‌ فرنگی در استان را ۴۵ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: با این وجود، در برخی مزارع پیشرو و رکورددار استان، کشاورزان با رعایت اصول فنی، مدیریت صحیح مزرعه، اجرای الگوی کشت و مصرف بهینه آب و خاک، موفق به برداشت ۱۴۰ تن محصول در هر هکتار شده‌اند.

وی درباره تقویم کشت و برداشت این محصول نیز گفت: عملیات کشت گوجه‌فرنگی در استان معمولاً از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه تا نیمه نخست خردادماه انجام می‌شود و برداشت محصول نیز از اواخر تیرماه آغاز شده و تا اواسط آبان‌ماه ادامه دارد.

عزیزی با اشاره به ارقام مورد استفاده در کشت گوجه‌فرنگی استان افزود: ارقام مختلفی از این محصول در خراسان شمالی کشت می‌شود که رقم ژیینو از ارقام غالب استان است. همچنین ارقامی نظیر ۶۱۸۹، ۸۳۲۰، کینگستون، سوپراستار و موناکو نیز در مزارع استان مورد استفاده کشاورزان قرار می‌گیرند.