معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان درباره کلاهبرداری‌های سایبری با استفاده از پیامک‌ها و لینک‌های جعلی تحت عنوان کارت دعوت عروسی و کارت پستال هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی ارجمندی با اشاره به شیوه جدید کلاهبرداری مجرمان سایبری گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک یا فایل‌های جعلی در قالب کارت دعوت عروسی و کارت پستال، کاربران را به نصب برنامک‌های آلوده اندرویدی ترغیب می‌کنند.

وی افزود: نصب این برنامک‌ها می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز مجرمان به اطلاعات تلفن همراه و حساب‌های بانکی شهروندان و سرقت موجودی حساب‌های آنان را فراهم کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان از شهروندان خواست از باز کردن لینک‌ها و نصب فایل‌های ناشناس خودداری کنند و حتی در صورت دریافت چنین پیام‌هایی از طرف دوستان و نزدیکان، پیش از هر اقدامی از صحت آن اطمینان یابند.

ارجمندی تأکید کرد: شهروندان باید در مواجهه با پیامک‌ها و فایل‌های مشکوک، هوشیاری لازم را داشته باشند و از نصب برنامه‌های ارسالی از منابع نامعتبر خودداری کنند..