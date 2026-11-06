مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر گفت: با توجه به اهمیت بهره‌برداری به‌موقع از واحد‌های مسکونی، مقرر شد تأمین و اجرای زیرساخت‌های موردنیاز با اولویت طرح‌هایی دنبال شود که از آمادگی و پیشرفت اجرایی بیشتری برای تکمیل و بهره‌برداری برخوردارند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اصغر کشوریان در جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر با حضور استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان در عرصه آبرسانی، برق‌رسانی، و ارتباطات طرح‌ها و برنامه‌های خود برای تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی تسریع کنند.

وی با اشاره به راهکار‌های تسهیل تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه متقاضیان دهک‌های ۱ تا ۴ درآمدی، یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای نحوه ارائه خدمات به این گروه‌ها انجام شده و در این راستا طرح خانه امید ویژه نیازمندان توسط بنیاد مسکن تسریع یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تصریح کرد: با توجه به اهمیت بهره‌برداری به‌موقع از واحد‌های مسکونی، مقرر شد تأمین و اجرای زیرساخت‌های موردنیاز با اولویت طرح‌های دنبال شود که از آمادگی و پیشرفت اجرایی بیشتری برای تکمیل و بهره‌برداری برخوردارند.

وی با بیان اینکه مدیریت منابع و هدفمندسازی اعتبارات، نقش مهمی در تسریع اجرای طرح‌های مسکن دارد، تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع، تمرکز بر طرح‌های دارای اولویت و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز آنها، زمینه تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی را فراهم می‌کند.

کشوریان با اشاره به روند ساخت واحد‌های مسکونی تصریح کرد: طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر، به‌ویژه طرح‌های انبوه‌سازی، تا پایان دولت چهاردهم بر اساس اولویت‌ها تکمیل می‌شود.