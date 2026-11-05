کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از امشب تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ بارش‌های رگباری، رعد و برق و در مناطق مستعد تگرگ و رگبار برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ کارشناس هواشناسی لرستان گفت:برای امشب و فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ بارش‌های رگباری، رعد و برق و در مناطق مستعد استان احتمال پدیده رخداد تگرگ پیش بینی می‌شود.

راضیه پیله وران افزود: برای فردا شب تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در همه‌ی نقاط استان رگبار باران، رعد و برق، رگبار تگرگ ودر مناطق سردسیر، کوهستانی و ارتفاعات هم رگبار برف خواهیم داشت.



