بارشهای رگباری و رعد برق تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان از امشب تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ بارشهای رگباری، رعد و برق و در مناطق مستعد تگرگ و رگبار برف پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ کارشناس هواشناسی لرستان گفت:برای امشب و فردا جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ بارشهای رگباری، رعد و برق و در مناطق مستعد استان احتمال پدیده رخداد تگرگ پیش بینی میشود.
راضیه پیله وران افزود: برای فردا شب تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ در همهی نقاط استان رگبار باران، رعد و برق، رگبار تگرگ ودر مناطق سردسیر، کوهستانی و ارتفاعات هم رگبار برف خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی استان گفت: در این مدت علاوه بر افزایش شدت بارشها، سرعت وزش باد به آستانه ی شدید خواهید رسید.
همچنین بر اساس هشدارهای هواشناسی ایجاد روان آب، آبگرفتگی معابر عمومی ، بالا آمدن سطح آب خشکهرودها و رودخانههای فصلی هم از پیامدهای این شرایط جوی در این مدت است.