به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس‌جمهور عصر امروز در ارتباط تصویری با جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گیلان در سالن غدیر استانداری، که عصر امروز پنجشنبه با حضور معاون اجرایی اش برگزار شد با تأکید بر ضرورت تکمیل کریدور ارتباطی شرق به غرب کشور، توسعه مسیر ریلی رشت ـ آستارا و تداوم آن به سمت مازندران را از الزامات ایجاد شبکه حمل‌ونقل روان و کاهش گره‌های ترافیکی دانست و گفت: این طرح‌ها باید با کمترین آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی اجرا شوند.

مسعود پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی گیلان افزود: فرصت‌هایی که در این استان وجود دارد با مشکلات آن همخوانی ندارد؛ اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم، گیلان باید به مرحله‌ای برسد که حتی درآمدی به کشور منتقل کند، نه اینکه نیازمند دریافت کمک از دولت باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه شرایط و اتفاقات اخیر کشور می‌تواند به فرصتی برای استان‌های مرزی تبدیل شود، تصریح کرد: وضعیت کنونی کشور و اتفاقاتی که رخ داده، می‌تواند برای استان گیلان و سایر استان‌های مرزی به فرصت تبدیل شود و باید از این شرایط برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای استفاده کنیم.

پزشکیان همچنین در پاسخ به درخواست‌های مطرح‌شده درباره تأمین منابع مالی طرح‌های سدسازی و بخش کشاورزی استان، به‌ویژه افزایش حمایت از تولید برنج، بر ضرورت بررسی مسائل و ظرفیت‌های گیلان تأکید کرد و گفت: ان‌شاءالله در سفر حضوری به استان، درباره فرصت‌ها و مشکلات موجود از نزدیک گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از جمله دانشمندان، دانش‌آموزان، مردم، فرماندهان و نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، بیان کرد: به روح پاک و مطهر همه کسانی که در این جنگ جان خود را فدا کردند درود می‌فرستیم و امیدواریم بتوانیم با ادامه مسیر آنان، مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهیم.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استان برای کمک به اقتصاد کشور اظهار کرد: باید کاری کنیم که از مسیر‌ها و فرصت‌های موجود حداکثر استفاده را برای کشور داشته باشیم و در این راستا، همه مشکلات مطرح‌شده باید برطرف شود.

پزشکیان با اشاره به موضوع تأمین اعتبار طرح‌های راه‌سازی و زیرساختی گیلان افزود: در خصوص این طرح ها، با توجه به تأکیدات رهبر شهید برای حل مسائل، تلاش کردیم منابع و اعتبارات موردنیاز را از مسیر‌های مختلف تأمین کنیم، در همین راستا، روز گذشته با معاون سازمان برنامه و بودجه نیز گفت‌و‌گو کردم و اعلام شد هر میزان اسنادی که برای تأمین اعتبار ارائه شود، امکان پرداخت منابع وجود دارد.

وی با اشاره به پیگیری توافقات با طرف روسی برای اجرای طرح‌های ریلی تصریح کرد: در اجرای مسیر ریلی باید از ابتدا امکان ساخت جاده‌ای دوطبقه نیز پیش‌بینی شود تا بتوانیم هم مسیر راه‌آهن و هم مسیر عبور خودرو‌ها را در این محدوده ایجاد کنیم.

به گفته رئیس جمهور، با توجه به محدودیت‌های موجود و ضرورت حفاظت از محیط زیست، نمی‌توان برای حل مشکلات جاده‌ای منطقه، طبیعت را تخریب کرد؛ بنابراین باید از زمین‌های تملک‌شده به بهترین شکل استفاده کنیم و با ساخت مسیر‌های مناسب، امکان عبور قطار و خودرو را فراهم کنیم تا ترافیک وارد شهر‌ها نشود.

پزشکیان با بیان اینکه توسعه مسیر رشت تا ساراوار می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند، گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر کاهش مشکلات ترافیکی و زیست‌محیطی، زمینه توسعه تجارت، اقتصاد و تقویت کریدور‌های ارتباطی نیز فراهم می‌شود؛ چراکه وقتی از کریدور صحبت می‌کنیم، نمی‌توان پذیرفت که مسیر رشت تا ساراوار ساعت‌ها زمان ببرد و باید زیرساخت‌های لازم برای اصلاح این وضعیت فراهم شود.

وی همچنین درباره وضعیت طرح‌های سدسازی گیلان بیان کرد: در خصوص سد‌هایی که مطرح شد، با وزیر نیرو گفت‌و‌گو خواهم کرد و قرار است در همین هفته نیز این موضوع را با ایشان پیگیری کنیم. اصولاً وقتی طرحی به پیشرفت ۷۰ تا ۷۵ درصدی رسیده است، نباید اجازه دهیم روند اجرای آن متوقف یا با تأخیر مواجه شود؛ البته باید بررسی کنیم که علت پایین بودن پیشرفت برخی طرح‌ها چیست و چگونه می‌توان مشکلات آنها را برطرف کرد.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح، بلکه درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است. اگرچه جنگ نظامی در جریان نیست، اما مسیر‌های آبی، هوایی و زمینی را محدود کرده‌اند و این فشار‌ها هزینه‌های دولت را افزایش داده است.

پزشکیان با قدردانی از تلاش مجموعه مسئولان و مردم برای عبور از شرایط دشوار کشور گفت: با وجود همه فشارها، کشور با سربلندی ایستادگی کرده و بخش زیادی از مشکلات را مدیریت کرده است. این موضوع به لطف خداوند، پشتیبانی رهبر شهید و همراهی و حمایت رهبری عزیز و همچنین تلاش و همراهی مردم محقق شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: دشمن امیدوار است در کشور اختلاف و تفرقه ایجاد شود، بنابراین باید تلاش کنیم وحدت و انسجام موجود را گسترش دهیم و اجازه ندهیم اختلاف‌نظر‌ها به مانعی برای پیشرفت کشور تبدیل شود.

پزشکیان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مطرح‌شده درباره گیلان از طریق جلسات کارشناسی قابل پیگیری و حل‌وفصل است، تصریح کرد: به اعتقاد من مشکلی وجود ندارد که نتوانیم با وجود همه تحریم‌ها و فشار‌ها برای آن راه‌حل پیدا کنیم و گیلان با ظرفیت‌هایی که دارد، اصولاً باید به استانی نمونه در کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی در استان‌ها بیان کرد: مدیری که صرفاً روزمرگی را دنبال می‌کند، همواره چشمش به خارج از مجموعه و توان خود است؛ در حالی که اگر به ظرفیت‌ها، امکانات، نیرو‌های انسانی و فرصت‌های موجود نگاه کنیم، هر یک از مدیران می‌توانند تحولاتی ایجاد کنند که شاید در شرایط عادی به ذهن کمتر کسی برسد.

رئیس جمهور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر افزایش اختیارات استانداران اظهار کرد: نگاه قائد شهید این بود که استانداران باید اختیار کافی برای انجام امور و حل مشکلات استان‌های خود داشته باشند. از همان ابتدا نیز بر این موضوع تأکید داشتیم که باید موانع پیش‌روی استانداران و رؤسای جمهور برای حل مسائل استان‌ها برطرف شود.

پزشکیان با اشاره به ضرورت بازگشت منابع مالی استان‌ها به محل تولید آنها افزود: هفته گذشته در جلسه دولت نیز این موضوع را مطرح کردم و اکنون در حال پیگیری هستیم که منابعی که از استان‌ها به تهران منتقل می‌شود، دوباره به خود استان‌ها بازگردد؛ چراکه این منابع نباید در تهران یا مناطق دیگر هزینه شود، بلکه باید در اختیار همان استان قرار گیرد تا بتواند مشکلات خود را برطرف کند.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در گفت‌و‌گو‌هایی که با آقای دکتر همتی و آقای دکتر پورمحمدی داشتیم، تأکید کردم باید سازوکاری فراهم شود تا منابع متعلق به استان‌ها به خود آنها بازگردد، این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا استانداران بتوانند با استفاده از منابع و اختیارات بیشتر، روند توسعه استان‌ها را سرعت ببخشند.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی و محلی گفت: اعتقاد من این است که مسجد باید به‌نوعی یک حکومت محلی باشد و بتواند مشکلات مردم را در همان محله شناسایی و پیگیری کند، وظیفه دولت نیز این است که به محله‌ها و مناطق کمک کند تا بتوانند مسائل و مشکلات مردم را برطرف کنند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آموزش و پرورش به‌عنوان زیربنای آینده کشور خاطرنشان کرد: فرزندان ما سرمایه‌های بزرگ آینده کشور هستند و همین نسل است که آینده ایران را می‌سازد، به اعتقاد من، به جای تمرکز بیش از اندازه بر هزینه‌کرد در دانشگاه‌ها، باید نگاه ویژه‌تری به آموزش و پرورش داشته باشیم.

به گفته وی، اگر بهترین آموزش، امکانات مناسب، تجهیزات کافی و معلمان توانمند را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم، جوانانی تربیت خواهند شد که آینده کشور را با سربلندی و توانمندی خواهند ساخت.

رئیس جمهور خطاب به استاندار گیلان و مدیران حاضر در جلسه گفت: شما باید نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش داشته باشید؛ چراکه تربیت درست فرزندان و نسل آینده کشور اهمیت اساسی دارد.

اگر بتوانیم جوانان را به‌درستی آموزش دهیم و تربیت کنیم، بسیاری از حوادث و آسیب‌هایی که شاهد آن بودیم، قابل پیشگیری خواهد بود و اجازه نخواهیم داد دشمنان با فریب و سوءاستفاده از شرایط، آینده جوانان ما را تحت تأثیر قرار دهند.

پزشکیان با تأکید بر قرار گرفتن سلامت مردم در اولویت برنامه‌های دولت، درباره تکمیل طرح‌های درمانی استان گیلان اظهار کرد: نمی‌دانم چه میزان اعتبار برای بیمارستانی که اعلام شده ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اختصاص یافته است، اما این طرح باید هرچه سریع‌تر تکمیل و افتتاح شود.

وی گفت: در این خصوص با وزیر مربوطه و مسئولان استان گفت‌و‌گو خواهم کرد تا وضعیت طرح بررسی شود و تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر مشکلات آن برطرف شود؛ چراکه اصلاً منطقی نیست طرحی با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف بماند و تکمیل آن به‌صورت قطره‌چکانی پیش برود.

رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت انرژی در ماه‌های پیش‌رو گفت: از روز‌های گذشته جلسات متعددی با مدیران و مسئولان مربوطه برای بررسی وضعیت تولید و تأمین انرژی موردنیاز خانه‌ها و زندگی مردم برگزار کرده‌ایم و این موضوع همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.

پزشکیان با اشاره به شرایط دشوار تأمین گاز کشور تصریح کرد: کشور پیش از این حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب کسری گاز داشت و اکنون با آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های گازی وارد شده، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز به این میزان اضافه شده است، علاوه بر این، بخشی از تأسیسات و نیروگاه‌های کشور نیز آسیب دیده‌اند و مدیریت شرایط پیش‌رو به برنامه‌ریزی ویژه نیاز دارد.

وی با قدردانی از تلاش وزیران، مدیران و مسئولان برای عبور از شرایط دشوار تابستان خاطرنشان کرد: با تلاش مجموعه دولت و مسئولان توانستیم تابستان را پشت سر بگذاریم، اما برای زمستان به برنامه‌ریزی جدی‌تری نیاز داریم و در این مسیر، همراهی مردم و دستگاه‌های مختلف ضروری است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف انرژی گفت: هم دولت و هم روحانیت و مساجد باید در زمینه اصلاح الگوی مصرف و استفاده صحیح از انرژی به مردم کمک کنند تا بتوانیم برق و گاز موردنیاز بخش‌های مختلف، به‌ویژه صنعت و تولید را تأمین کنیم.

پزشکیان با اشاره به تلاش برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تولید افزود: در حال تلاش هستیم تأسیساتی را که آسیب دیده‌اند، تا حد امکان دوباره وارد مدار کنیم و امیدواریم بتوانیم تا زمان اوج مصرف، حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته را به شبکه بازگردانیم؛ با این حال، بخشی از کسری موجود باقی خواهد ماند که باید با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی آن را جبران کنیم.

وی با اشاره به نقش مدیران در کاهش مصرف انرژی تصریح کرد: مدیران می‌توانند با اصلاح موتورخانه‌ها، تنظیم مناسب سیستم‌های گرمایشی و کاهش چند درجه‌ای دمای ساختمان‌ها، به مدیریت مصرف کمک کنند تا انرژی موردنیاز صنایع و واحد‌های تولیدی تأمین شود و چرخه تولید کشور با مشکل مواجه نشود.

پزشکیان با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای راه‌آهن رشت ـ آستارا به‌تنهایی از مجموع اعتبارات مطرح‌شده برای بسیاری از طرح‌های استان بیشتر است، اظهار کرد: اگر مسیر جاده‌ای نیز در کنار این خط ریلی طراحی و اجرا شود، میزان سرمایه‌گذاری به‌مراتب افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این مسیر از رشت به سمت مازندران افزود: باید به دنبال تکمیل مسیر ارتباطی شرق به غرب کشور و ایجاد مسیری روان و بدون ترافیک باشیم؛ البته این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کمترین آسیب به محیط زیست، منابع آب و خاک وارد شود و در عین حال اهداف توسعه‌ای استان نیز محقق شود.

رئیس‌جمهور با قدردانی از همراهی مردم در شرایط دشوار کشور گفت: مردم ایران با وجود همه مشکلات، میدان را ترک نکرده‌اند و با ایستادگی و همراهی خود، موجب شگفتی جهانیان شده‌اند.

پزشکیان با قدردانی از تلاش نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی و همچنین فرماندهان و بسیجیان تصریح کرد: از مردم نجیب و بزرگوار ایران که با وجود مشکلات همچنان همراه کشور و نظام هستند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم و اگر در جایی قصوری بوده و نتوانسته‌ایم آن‌گونه که شایسته است خدمت کنیم، شرمنده آنان هستیم؛ با تمام وجود در خدمت مردم هستیم و برای سربلندی و عزت کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.