به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر تشدید نظارت‌های میدانی و مستمر دستگاه‌های اجرایی بر رعایت الزامات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی و گازسوز، به‌ویژه در مراکز عمومی، آموزشی، صنعتی و مذهبی تأکید کرد.

منصور شیشه‌فروش ، از دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی، به‌ویژه شرکت گاز، سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، اداره صنعت، معدن و تجارت، شهرک‌های صنعتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره نوسازی مدارس، اداره اوقاف، اداره ورزش و جوانان و اداره میراث فرهنگی خواست با اعمال نظارت‌های میدانی و مستمر، نسبت به پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از استفاده ناایمن از وسایل گرمایشی و گازسوز اقدام کنند.

وی بر ضرورت نظارت بر فعالیت پیمانکاران و عوامل اجرایی در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی، مراکز آموزشی و عمومی، مدارس، سالن‌های اجتماعات، مراکز فرهنگی و مذهبی، مساجد، ورزشگاه‌ها، واحد‌های تولیدی، صنعتی و صنفی، معادن و اماکن گردشگری و اقامتی تأکید کرد و خواستار اطلاع‌رسانی و آموزش اصول ایمنی به کارگران، متولیان اماکن عمومی و تجاری و فعالان حوزه‌های اجرایی و صنعتی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین رعایت الزامات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز و گرمایشی را برای تمامی مشترکان ضروری دانست و مهم‌ترین توصیه‌های ایمنی در این زمینه را به شرح زیر اعلام کرد: پیش از روشن کردن وسایل گازسوز، از باز بودن مسیر دودکش و برقرار بودن جریان خروج دود اطمینان حاصل و از هرگونه دستکاری در وسایل گازسوز خودداری و نصب و تعمیر این تجهیزات به افراد و صنوف تخصصی سپرده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: دودکش وسایل گرمایشی در تمام طول مسیر باید فاقد هرگونه گرفتگی، انسداد و شکستگی باشد واز خارج کردن دودکش از پنجره و عبور دادن آن از مجاورت وسایل قابل اشتعال خودداری شود. همچنین قراردادن دودکش درون سطل آب و استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد، از جمله دودکش‌های افقی و آکاردئونی، ممنوع است.

منصور شیشه‌فروش گفت: تعداد زانو‌های فلزی در مسیر دودکش وسایل گازسوز نباید بیشتر از دو عدد باشد و از ا ستفاده از بخاری‌های بدون دودکش در اماکن عمومی، فرهنگی و مذهبی و مساجد خودداری شود.

وی با بیان اینکه هر انشعاب گاز فقط باید برای تأمین گاز یک وسیله گازسوز مورد استفاده قرار گیرد، افزود: شیلنگ‌های گاز باید با بست فلزی مناسب به شیر گاز و وسیله گازسوز متصل شوند و شعله وسایل گازسوز باید به رنگ آبی باشد؛ زرد، نارنجی یا قرمز بودن شعله می‌تواند نشانه احتراق ناقص و تولید گاز سمی منوکسید کربن باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تمامی شیر‌های گاز بلااستفاده باید با درپوش مناسب مسدود شوند گفت: هر وسیله گازسوز درون‌سوز، مانند بخاری و آبگرمکن، باید دارای دودکش مناسب و مجزا باشد.

شیشه‌فروش همچنین تأکید کرد در صورت نیاز به ارزیابی ایمنی شبکه گاز یا هنگام وقوع حوادث مرتبط، شهروندان باید بلافاصله با شماره امداد گاز ۱۹۴ و آتش‌نشانی ۱۲۵ تماس بگیرند.

وی در ادامه با درخواست از تمامی مشترکان گاز برای رعایت دمای آسایش و مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال اعلام کرد: دمای مناسب محیط منزل ۱۸ درجه سانتی‌گراد است و کاهش هر یک درجه دمای محیط منزل می‌تواند حدود ۶ درصد از مصرف گاز را کاهش دهد.