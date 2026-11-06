به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سید موسی حسینی با گرامی‌داشت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی به فعالیت‌های ۷ ماهه این نهاد اشاره و بر نقش حیاتی این نهاد در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و تخلفات اصناف از جمله احتکار و گران‌فروشی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی و قیمت کالا‌ها اهمیت بسیار بالایی دارد، اظهار کرد: در مجموع در ۷ ماه امسال پنج هزار و ۸۷۱ پرونده در حوزه‌های مختلف وارد شعب اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر شده که از این شمار، پنج هزار و ۵۵۳ فقره مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به اینکه از مجموعه پرونده‌های وارده ۹۴.۸۲ درصد پرونده‌ها مختومه و تعیین تکلیف شده است، افزود: میزان محکومیت پرونده‌های یادشده بیش از هزار و ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

وی با تفکیک آمار پرونده‌های اصلی و نیابتی تصریح کرد: در مجموع پرونده‌های اصلی پنج هزار و ۲۹۴ پرونده بوده که چهارهزار و ۹۶۸ پرونده معادل ۹۳.۶۴ درصد مختومه شده و پرونده‌های نیابتی نیز شامل ۵۷۷ پرونده بوده که ۵۶۹ پرونده معادل ۹۸.۴۲ درصد از آن تعیین تکلیف و مختومه شده است.

حسینی همچنین با اشاره به وضعیت پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: در ۷ ماه امسال هزارو ۶۱۴ پرونده وارد تعزیرات حکومتی شده که هزارو ۴۰۶ فقره آن معادل ۹۰ درصد پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و میزان محکومیت پرونده‌های حوزه قاچاق کالا و ارز در این مدت ۱۰ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان است.