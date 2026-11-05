

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در پنجشنبه ۱۴ آبان به این شرح است:

در حالی ۲۵۱ امین روز جنگ تحمیلی سوم رو سپری می‌کنیم که هر روز سویه جدیدی از شکست دشمن جنگ افروز آمریکایی و دست برتر ایران نمایان میشه.

جدیدترین جلوه پیروزی ایران، بعد از شکست نتانیاهو در انتخابات، شکست حزب ترامپ در انتخابات کنگره آمریکا بوده تا به قشنگ‌ترین شکل ممکن؛ جورچین شکست جنگ افروزان جهان جفت و جور بشه، شکستی که مثل توپ توی دنیا صدا کرده و واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته از جمله مهمترین و پر تکرارترین اونها، پایان فوری جنگ بوده. کریس ون هالن، سناتور دموکرات ایالت مریلند قطع بودجه و پایان فوری جنگ علیه ایران رو خواستار شده و گفته: این جنگ غیر قانونیه و پول مالیات دهندگان نباید صرف ادامه اون بشه.

برنی سندرز هم که از مخالفان سرسخت ترامپه حالا با شکست جمهوری خواه‌ها، عرصه رو برای تاخت و تاز به ترامپ مهیا دیده و گفته: بودجه جنگ علیه ایران رو قطع می‌کنیم، چون با یکی از فاسدترین دولت‌های تاریخ آمریکا رو به روییم. البته آشی که ترامپ برای دنیا پخته انقدر شور شده که صدای نخست وزیر انگلیس، کشور متحد و هم پیمان آمریکا، هم در اومده و گفته: پیام انتخابات آمریکا پایان جنگ علیه ایرانه در محافل رسانه‌ای هم واکنش‌ها دست کمی از محافل سیاسی نداره.

از مت والش ستون نویس رسانه دیلی وایر گرفته که جنگ با ایران رو احمقانه‌ترین اقدام ترامپ توصیف کرده تا ساگر انجتی، روزنامه نگار آمریکایی که گفته: «تلاش برای تغییر رژیم در تهران، به تغییر رژیم در واشنگتن منجر شد». حالا اوضاع انقدر برای ترامپ قمر در عقرب شده که مجری فاکس نیوز شبکه محبوب رئیس جمهور آمریکا هم تبعات جنگ ترامپ علیه ایران رو عامل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میاندور‌های عنوان کرده.

آغاز پایان ترامپ هم تیتریه که نشریه آتلانتیک برای توصیف نتایج انتخابات آمریکا بکار برده، عصبانیت تد کروز از نتایج انتخابات هم جالبه. این سناتور ضد ایرانی گفته: «با این نتایج، باید منتظر استیضاح ترامپ و هگست باشیم»، چاک هومر رئیس دموکرات‌های سنا هم برای ترامپ خط و نشون کشیده و گفته: اگه او مردم آمریکا یا قانون رو نادیده بگیره، دادگاهیش میکنیم، جالبه که دعوا به درون خانواده ترامپ هم کشیده شده؛ ماری برادرزاده ترامپ بهش طعنه زده و گفته: ️ممنون دونالد، بابت بیکفایتی، فساد، خیانت و پشت کردن به مردم آمریکا که باعث پیروزی دموکرات‌ها شُدی.

پسر ارشد ترامپ، هم پست جیدی ونس که جنگ با ایران رو باعث شکست جمهوری خوا‌ها شده، بازنشر کرده و نوشته با تکتک کلمات ونس موافقم، اما ترامپ که از این شکست فاجعه بار دچار سرگیجه شده، هر لحظه دنبال مقصر جلوه دادن کسی غیر از خودشه، یک بار تقصیر رو گردن فاکس نیوز میندازه و لحظاتی بعد میگه علت شکست، قیمت گازوئیل بوده و مقصر اون هم ایرانه، با این حال رسانه‌های آمریکایی خبر دادن ترامپ در محافل خصوصی به این شکست اعتراف کرده و بخاطر عصبانیت از نتیجه به دست اومده تمامی دیدار‌های عمومی خودش رو لغو کرده؛ اما بر خلاف تیره روزی‌های آمریکا که به فرموده رهبر عزیزمون در هر دو بعد قدرت سخت نظامی و قدرت نرم بین المللی دچار سقوطی برگشت ناپذیر شده، در این سوی میدان و در ایران، راهپیمایی بزرگ یوم الله ۱۳ آبان درست در روزی که شکست بزرگ ترامپ رقم خورد، چشم دنیا رو به عظمت ایرانیان خیره کرد.

البته شکست یک جریان سیاسی در آمریکا نه چیزی رو عوض میکنه و نه از خوی استکباری اون‌ها کم، پس به قول آقای قالیباف، آمریکا حس قماربازی رو داره که مدام میبازه، اما دیگه نمیتونه از پای میز قمار بلند بشه. سخنگوی وزارت امور خارجه هم واکنش جالبی به انتخابات اخیر آمریکا داشته و گفته: محاسبات شما شکست خورد، شما نه ایران رو درست شناختید و نه از پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان درک درستی داشتید، به درستی دست برتر ایران در مقابل دشمن آمریکایی - صهیونی در ساحت‌های مختلف عیان شده که جلوه مهم اون را میشه در همبستگی ملی برای قرار‌های شبانه که حاکی از نمایش اقتدار شما ملت بزرگ ایرانه، مشاهده کرد و به تعبیر رهبر انقلاب اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابهجایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر میکنند با امتیاز دادن به امریکا میتوانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباهاند. این تصوّر باطل، ناسپاسی نسبت به فتوحات عظیمی است که ملّت مسلمان ایران در سایۀ توکّل و استقامت و مجاهدت به دست آورده است. درود بر شما ملت غیور ایران.

نویسنده: عبدالشریف ولدبیگی