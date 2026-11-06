به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در جلسه شورای مسکن استان بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و رفع موانع تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های دست اندرکاران مسکن و نقش‌آفرینی خیرین در عرصه‌های مختلف اجتماعی اظهار کر: از همکاری‌ها، خدمات و تلاش‌های همه دست‌اندرکاران حوزه مسکن به ویژه خیران نیکوکار که در اجرای طرح‌های خانه امید کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مشارکت و کمک کرده‌اند تشکر می‌کنم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: موضوع مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل معیشتی و اجتماعی مردم است و عملکرد ما در این حوزه باید به‌صورت مستقیم در زندگی مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن قابل مشاهده باشد.

وی افزود: با افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است و این حق مردم است که از دستگاه‌های اجرایی انتظار بیشتری داشته باشند.

زارع گفت: انتظار دارم دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند و اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شتاب بیشتری بگیرد.

استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت طرح‌ها در استان تصریح کرد: میانگین پیشرفت طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر شتاب گرفته؛ با این حال، با توجه به چالش‌هایی که مردم با آن مواجه هستند، همچنان فاصله میان نیاز‌ها و وضعیت موجود قابل توجه است.

زارع در ادامه با اشاره به آماری از عملکرد راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان سال جاری حدود ۶۰۰ واحد مسکونی در این حوزه تکمیل و به خانواده‌ها تحویل داده خواهد شد. همچنین با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تا پایان دولت چهاردهم، طرح نهضت ملی مسکن در حوزه بنیاد مسکن استان به پایان خواهد رسید.

استاندار بوشهر همچنین به موضوع جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش‌از ۴۲۰ میلیارد تومان برای بازسازی ۹ هزار و ۴۷۵ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی پرداخت شده است.

زارع با اشاره به موانعی همچون تأمین زمین، تسهیلات بانکی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، بر نقش کلیدی نهاد‌های مالی تأکید و اظهار کرد: همکاری بانک‌ها در تسریع تکمیل واحد‌های مسکونی نقش مهمی دارد و انتظار می‌رود بانک‌های عامل در این عرصه نقش خود را به نحو احسن ایفا کنند.

وی همچنین تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید در شهرستان‌ها و استان، موانع مربوط به زیرساخت‌های برق، آبرسانی و ارتباطات را با جدیت برطرف کنند تا روند پروژه‌ها مختل نشود.