رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دشتستان گفت: طرح تعریض و بهسازی محور روستایی آل‌یوسفی در بخش سعدآباد به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در حال اجراست و تا پایان آبان به بهره‌برداری می‌رسد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سامان قلی‌پور اظهار کرد: محور روستایی آل‌یوسفی یکی از مسیر‌های پرتردد بخش سعدآباد است که بخش عمده اهالی این منطقه از آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه این محور به آرامستان منطقه منتهی می‌شود، در روز‌های پایانی هفته شاهد افزایش قابل توجه حجم تردد در آن هستیم که این موضوع با توجه به تراکم جمعیتی بخش سعدآباد، موجب ایجاد ترافیک و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان دشتستان ادامه داد: برای اجرای طرح تعریض و بهسازی این محور، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است و در قالب این طرح، عرض مسیر از ۶ به ۹ متر افزایش می‌یابد.

قلی‌پور یادآور شد: عملیات اجرایی محور روستایی آل‌یوسفی طبق برنامه تا آبان امسال به پایان می‌رسد و این مسیر برای استفاده شهروندان و روستاییان منطقه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل عملیات تعریض و بهسازی این محور، ضمن روان‌سازی ترافیک، شاهد کاهش حوادث رانندگی و ارتقای ایمنی تردد در بخش سعدآباد باشیم.