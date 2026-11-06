به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان با بیان این که این جشنواره در آذرماه امسال برگزار می‌شود، گفت: خیران با وجود شرایط سخت کشور همواره در کنار ما هستند و از همه آنان قدردانی می‌کنیم.

مهدی جمالی نژاد عدالت آموزشی را اولویت استان دانست و افزود: مدرسه سازی امروز فقط به احداث یک ساختمان و آموزش خلاصه نمی‌شود و خیران می‌توانند از آسیب‌های بسیار بزرگ در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پیشگیری می‌کنند و باید مدرسه داری را در دستور کار قرار دهند.

وی اضافه کرد: استان در دو سال گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته، اما با این وجود مدرسه سازی متوقف نشده و خیران پای کار هستند. پشت ما را خالی نکردند.

در پایان این مراسم از جمعی خیران مدرسه ساز استان اصفهان تجلیل و قدردانی شد.