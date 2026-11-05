به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌ شمالی گفت: چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ درصد در کارخانه قند شیروان به ازای هر کیلوگرم ۹ هزار و ۳۷۰ تومان از کشاورزان خریداری می‌شود.

اسماعیل محمودآبادی افزود: در طرح تشویقی کارخانه قند شیروان علاوه بر بهای محصول، به ازای هر یک تن چغندرقند تحویلی ، مقدار ۲ کیلوگرم قند و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک نیز به‌ عنوان مزایای تحویل محصول به بهره‌برداران اختصاص می‌یابد.