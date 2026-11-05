به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار برابر ملوان گفت: فردا باید خیلی هوشمندانه بازی کنیم و نباید احساساتی و اسیر تعداد برد‌هایی که در هفته‌های گذشته آورده‌ایم، شویم.

محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان بیان کرد: درباره بازی باید بگویم یک بازی خیلی مهم با تیم ملوان داریم.

وی گفت: آقای زارع تیم قوی دارد و از نظر من به نسبت کیفیت بازی که در لیگ برتر انجام داده‌اند امتیاز‌های کمتری گرفته‌اند ولی در واقع تیم باکیفیتی هستند. سرمربی تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان افزود: به نسبت گل زده خوبی دارند و این نشان می‌دهد فردا باید خیلی هوشمندانه بازی کنیم. نباید احساساتی و اسیر تعداد برد‌هایی که در هفته‌های گذشته آورده‌ایم، شویم.

نویدکیا تأکید کرد: باید تلاش کنیم بسیار منطقی بازی کنیم و باید بتوانیم از کیفیت خود تا آنجایی که می‌شود خوب استفاده کنیم و امتیاز خوبی بگیریم. فردا بازی خیلی سختی است و درباره این موضوع با بازیکنانم بسیار صحبت کرده و این مسئله را گوشزد کرده‌ام. امیدوارم فردا بتوانیم بازی با کیفیتی انجام دهیم که هم هواداران از کیفیت فوتبال لذت ببرند و هم در کنار آن امتیاز خوبی هم کسب کنیم.

سرمربی فولاد مبارکه سپاهان بیان کرد: بعضی اوقات برخی سرمربیان استعفا می‌دهند، اما برگشتن یا برنگشتن سرمربی خیلی تفاوتی برای بازیکن ندارد. با این حال در ملوان و شهر انزلی اینگونه نیست و آنها مازیار زارع را دوست دارند و این موضوع فردا کار ما را بسیار سخت خواهد کرد.

محرم نویدکیا گفت: ما در حال حاضر بازی باکیفیتی انجام می‌دهیم و امیدوارم این روند را ادامه دهیم، اما خیلی وقت‌ها به ویژه مقابل خیبر یا برابر ذوب‌آهن موقعیت‌های بسیار زیادی را از دست داده‌ایم و این ممکن است به ما آسیب هم بزند. وقتی یک تیمی تمام تلاش خود را می‌کند که موقعیت‌های خوبی خلق کند باید سعی کند از آنها بهتر استفاده کند، چرا که اگر چنین نشود ممکن است دچار یک چالشی شویم که جبران آن سخت باشد.

سرمربی فولاد مبارکه سپاهان در پاسخ به این سوال که تعویق جام ملت‌های آسیا چقدر به سود این تیم است اضافه کرد: این موضوع بستگی به فدراسیون دارد که از این لحظه به بعد چگونه برنامه‌ریزی کند، آیا با همان فشاری که از قبل برنامه‌ریزی کرده است بازی‌ها را ادامه دهد یا هفته‌ای یک بازی بگذارد.