به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، در آیین افتتاح نخستین نیروگاه خورشیدی تجمیعی حمایتی ۲ مگاواتی کمیته امداد در قم، با اشاره به نقش طرح‌های خورشیدی در توانمندسازی اقتصادی مددجویان گفت:یکی از راهبرد‌های اصلی کمیته امداد، توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش از طریق ایجاد درآمد پایدار است و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یکی از محور‌های مهم تحقق این هدف به شمار می‌رود.

سیّد مرتضی بختیاری افزود: نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی قم با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد تومان و با مشارکت و همراهی استانداری، شرکت توانیر، بانک سپه و مجموعه اقتصادی کمیته امداد راه‌اندازی شده و زمینه بهره‌مندی ۴۰۰ بانوی سرپرست خانوار و مددجو را از درآمد‌های این طرح فراهم کرده است.

بختیاری با اشاره به اجرای این طرح در قالب تعاونی و سهامدار شدن خانواده‌های تحت پوشش گفت: این طرح می‌تواند به الگویی موفق برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی حمایتی در کشور تبدیل شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کشور راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: علاوه بر این، حدود ۳۰ هزار سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی نیز روی پشت‌بام منازل مددجویان نصب شده و توسعه این طرح‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد در نیروگاه‌های خورشیدی سهامدار شده‌اند و درآمد حاصل از این طرح‌ها به حساب آنان واریز می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند به جای حمایت‌های مقطعی، زمینه برخورداری خانواده‌ها از درآمدی مستمر را فراهم کند.

بختیاری همچنین از پیش‌بینی ۳ همت تسهیلات در بودجه سال ۱۴۰۵ برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و گفت: در کنار تسهیلات بانکی، از ظرفیت خیران، مردم و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ اقتصادی نیز برای گسترش این طرح‌ها استفاده خواهیم کرد.

وی با قدردانی از همکاری وزارت نیرو و مجموعه ساتبا، بر ضرورت همراهی بیشتر مسئولان استانی و استانداران برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بهره‌مندی خانواده‌های بیشتری از درآمد پایدار این طرح‌ها تأکید کرد.