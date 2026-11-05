۸۰ واحد نانوایی شهری و روستایی شهرستان نیشابور به سیستم دوگانه‌سوز تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون فرماندار نیشابور گفت: در رزمایش اخیر، عملکرد ۵۰ واحد نانوایی با سوخت جایگزین مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج آن بسیار مطلوب بود.

اکرم مؤمن‌ نژاد با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و احتمال بروز محدودیت یا قطعی گاز ارسالی به شهرستان‌ ها، بر ضرورت برنامه‌ ریزی و آمادگی برای تأمین مستمر نان مورد نیاز شهروندان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تأمین نان به‌ عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است، اظهار کرد: با توجه به دستور معاون استاندار و فرماندار شهرستان، برنامه‌ ای برای تجهیز واحدهای نانوایی به سیستم دوگانه‌ سوز و فراهم کردن امکان استفاده از سوخت جایگزین در شرایط احتمالی قطع گاز در دستور کار قرار گرفته است.

مؤمن‌ نژاد افزود: در اجرای این برنامه، به‌ ویژه نانوایی‌ های مستقر در مناطقی که جمعیت خانوار آن‌ ها بیشتر از میانگین شهرستان است، در اولویت تجهیز قرار دارند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، روند پخت و عرضه نان با مشکل مواجه نشود.

معاون فرماندار نیشابور با اشاره به ظرفیت نانوایی‌ های شهرستان تصریح کرد: هم اکنون حدود ۳۰۰ واحد نانوایی شهری و ۲۰۰ واحد نانوایی روستایی در شهرستان نیشابور فعال هستند که مجموعاً حدود ۵۰۰ واحد نانوایی را شامل می‌ شود.

وی ادامه داد: در چارچوب برنامه پیش‌ بینی‌ شده برای دوگانه‌ سوز کردن نانوایی‌ ها، تاکنون ۸۰ واحد به تجهیزات و امکانات لازم برای استفاده از سوخت جایگزین مجهز شده‌ اند.

مؤمن‌نژاد با اشاره به برگزاری رزمایش اخیر پخت نان با سوخت جایگزین خاطرنشان کرد: در این رزمایش، عملکرد ۵۰ واحد نانوایی مورد آزمایش قرار گرفت که خوشبختانه نتایج به‌دست‌آمده بسیار مطلوب بود و نان تولیدشده نیز از کیفیت مناسبی برخوردار بود.

وی در پایان تأکید کرد: این رزمایش در هفته‌های آینده نیز با افزایش تعداد نانوایی‌های مشارکت‌کننده تکرار خواهد شد تا ضمن ارزیابی آمادگی واحدهای بیشتری از نانوایی‌های شهرستان، زمینه استمرار فعالیت نانوایی‌ها و تأمین نان مورد نیاز مردم در شرایط احتمالی قطع گاز فراهم شود.