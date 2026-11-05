مردم دارالعباده یزد با حضور در اجتماعات شبانه، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و وفاداری خود به ایران اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، قشرهای مختلف مردم با حضور در این اجتماع، ضمن اعلام همبستگی و حمایت از کشور، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

حاضران با سردادن شعارهایی، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از استقلال و اقتدار ایران تأکید کردند.

این اجتماع با حضور خانواده‌ها و گروه‌های مختلف مردمی برگزار شد و جلوه‌هایی از همدلی و همراهی مردم یزد را به تصویر کشید.