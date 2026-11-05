دانش آموزان شهرستان خرم آباد با حضور در دویست و چهل و نهمین تجمع شبانه در خیابان انقلاب این شهر، در طرح «نو میدان»هم‌صدا با مردم ولایی استان شعارهای دفاع از ولایت و وطن سر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛طرح نو میدان، جلوه ای از کلاس درس تا میدان حضور در سنگر دفاع از ولایت و وطن است که دانش آموزان شهرستان خرم آباد با حضور در دویست و چهل و نهمین تجمع شبانه دفاع از وطن در خیابان انقلاب این شهر، هم‌صدا با مردم، شعارهای دفاع و حمایت از ایران و پاسداری از میهن اسلامی سر دادند.



تقویت حضور و مشارکت دانش‌آموزان در اجتماعات شبانه،تقویت روحیه امید، مسئولیت‌پذیری ،نقش‌آفرینی اجتماعی نسل نوجوان و تعمیق بنیه‌های دینی نوجوانان از اهداف طرح نو میدان است .





