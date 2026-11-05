یک کمباین‌ دار در خواف به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل گران‌ فروشی در ارائه خدمات برداشت محصولات کشاورزی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی خواف گفت: در پی گزارش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خواف مبنی بر دریافت اجرت بیش از نرخ مصوب یک کمباین دار، پرونده ای تشکیل شد که پس از بررسی و رسیدگی در شعبه تعزیرات حکومتی، تخلف محرز و حکم جریمه صادر شد.

سید یونس وزیری افزود: به موجب این حکم، کمباین‌ دار متخلف به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.