رئیس‌جمهور، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی کشور، از برنامه‌ریزی برای اجرای هم‌زمان مسیر جاده‌ای و ریلی در طرح رشت ـ آستارا خبر داد و گفت باید در طراحی این مسیر، امکان عبور هم‌زمان قطار و خودرو پیش‌بینی شود تا ضمن تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر، مشکلات ترافیکی منطقه نیز کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان عصر امروز، پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵ در سخنانی برخط در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید، دانشمندان، دانش‌آموزان، فرماندهان، نیرو‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و همه جان‌باختگان تجاوز اخیر، اظهار کرد: یاد و نام این عزیزان همواره با ملت ایران خواهد بود و با قدرت مسیر آنان را ادامه خواهیم داد.

رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از فراهم نشدن فرصت حضور در استان گیلان و دیدار حضوری با مدیران و مسئولان این استان، وعده داد؛ در کوتاه‌ترین فرصت ممکن به گیلان سفر کند و از نزدیک درباره مسائل و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان با مسئولان و فعالان این حوزه به گفت‌و‌گو بنشیند.

دکتر پزشکیان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان گیلان در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، جغرافیایی و ترانزیتی تصریح کرد: فرصت‌های موجود در این استان با مشکلات آن تناسبی ندارد و اگر بتوانیم از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده کنیم، گیلان باید به‌جای نیاز به کمک دولت، برای کشور درآمد ایجاد کند.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط خاص کشور و ایجاد محدودیت در مسیر‌های پیشین تجارت کشور افزود: حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تجارت کشور از مسیر خلیج فارس انجام می‌شد، اما با محدود شدن این مسیر، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مسیر‌های جایگزین، به‌ویژه در استان‌های مرزی و شمالی، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: باید با همکاری و گفت‌وگوی مشترک، موانع موجود در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های استان گیلان برطرف شود تا کشور بتواند از فرصت‌های جدید تجاری و ترانزیتی به بهترین شکل استفاده کند.

پیگیری تأمین اعتبار راه‌آهن رشت ـ آستارا و بررسی احداث مسیر دوطبقه

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به طرح راه‌آهن رشت ـ آستارا اظهار کرد: برای این طرح در ابتدا اعتباری پیش‌بینی نشده بود، اما با توجه به تأکیدات رهبر شهید بر ضرورت حل این مسئله، تلاش کردیم منابع مالی موردنیاز برای تملک اراضی و پیشبرد پروژه تأمین شود.

دکتر پزشکیان افزود: در گفت‌و‌گو با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز تأکید شده است که هر میزان اسناد مربوط به تملک اراضی ارائه شود، منابع مالی آن پرداخت خواهد شد. طرف روسی نیز در حال پیگیری توافقات خود برای آغاز عملیات اجرایی پروژه است.

رئیس‌جمهور همچنین از بررسی امکان اجرای هم‌زمان مسیر ریلی و جاده‌ای در قالب یک طرح دوطبقه خبر داد و گفت: باید از هم‌اکنون در طراحی مسیر پیش‌بینی کنیم که علاوه بر عبور قطار، امکان احداث مسیر جاده‌ای و اتوبان نیز فراهم باشد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت کاهش فشار ترافیکی بر شهر‌ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست خاطرنشان کرد: با استفاده از اراضی در حال تملک و اجرای طرح‌های مهندسی مناسب، می‌توان مسیری ایجاد کرد که هم قطار و هم خودرو‌ها از آن عبور کنند و بخش مهمی از مشکلات ترافیکی، زیست‌محیطی، تجاری و اقتصادی منطقه برطرف شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: توسعه راهگذرهای ترانزیتی بدون اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی امکان‌پذیر نیست و باید برای کاهش زمان سفر و تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر، راهکار‌های عملیاتی و مؤثر در نظر گرفته شود.

پیگیری تکمیل سد‌ها و طرحهای نیمه‌تمام گیلان

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح‌شده درباره سد‌های استان گیلان گفت: موضوع را با وزیر نیرو مطرح خواهم کرد و در هفته آینده برای بررسی وضعیت این طرحها گفت‌و‌گو خواهیم داشت.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه‌تمام افزود: طرحهایی که به پیشرفت فیزیکی ۷۰ تا ۷۵ درصد رسیده‌اند، نباید معطل بمانند؛ البته باید وضعیت پیشرفت پروژه‌های استان بررسی و مشخص شود که برای رفع موانع و تسریع در تکمیل آنها چه اقداماتی لازم است.

تأکید بر تقویت وحدت ملی در برابر جنگ اقتصادی

دکتر پزشکیان با توصیف شرایط کنونی کشور به‌عنوان جنگ تمام‌عیار اقتصادی تصریح کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که اگرچه درگیر جنگ نظامی نیست، اما با فشار‌های گسترده اقتصادی مواجه است؛ مسیر‌های آبی و هوایی محدود شده و در مسیر‌های زمینی نیز موانعی ایجاد می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش هزینه‌های دولت در پی شرایط جنگی و فشار‌های خارجی اظهار کرد: تلاش و ایستادگی مجموعه مدیران و مسئولان موجب شده است کشور با سربلندی در برابر فشار‌ها بایستد و بخش قابل‌توجهی از مشکلات را مدیریت کند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: دشمن به‌دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور است و ما باید با تقویت همدلی و انسجام، اجازه ندهیم اختلافات به ابزاری برای تحقق اهداف دشمن تبدیل شود.

مدیران به ظرفیت‌های داخلی استان تکیه کنند

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از مسائل و مشکلات استان گیلان با گفت‌و‌گو و برنامه‌ریزی قابل حل است، خاطرنشان کرد: هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوانیم با وجود تحریم‌ها و فشار‌های خارجی برای آن راه‌حل پیدا کنیم.

دکتر پزشکیان خطاب به مدیران و مسئولان استان تأکید کرد: گیلان باید به استانی نمونه تبدیل شود. مدیران نباید صرفاً به دولت و منابع خارج از مجموعه مدیریتی خود چشم بدوزند، بلکه باید به توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و فرصت‌های موجود در استان توجه کنند.

رئیس جمهور افزود: وظیفه دولت حمایت و کمک به استان‌هاست، اما مدیران و مسئولان استانی نیز باید با نوآوری، ابتکار عمل و استفاده از فرصت‌های خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیکی گیلان، زمینه جذب منابع و ایجاد تحول اقتصادی را فراهم کنند.

بازگشت منابع استانی و افزایش اختیارات استانداران

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت افزایش اختیارات مدیران استانی و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: یکی از تأکیدات رهبر شهید این بود که استانداران باید از اختیارات لازم برای اداره امور استان برخوردار باشند.

رئیس جمهور افزود: در شرایطی که دشمن تصور می‌کرد با ترور و حذف برخی افراد می‌تواند توان مدیریتی کشور را مختل کند، تصمیم گرفته شد استانداران با اختیارات بیشتر بتوانند امور استان‌ها را مدیریت کنند.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه دولت در حال بازنگری و واگذاری مجدد اختیارات به استان‌هاست، تصریح کرد: باید موانع اداری و اجرایی را برطرف کنیم و منابعی را که از استان‌ها به تهران منتقل می‌شود، به خود استان‌ها بازگردانیم.

رئیس جمهور با اشاره به پیگیری این موضوع در جلسات دولت و گفت‌و‌گو با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: منابعی که متعلق به استان‌هاست نباید در تهران یا مناطق دیگر هزینه شود، بلکه باید به استان بازگردد تا مدیران محلی بتوانند با استفاده از آن، مشکلات و نیاز‌های منطقه خود را برطرف کنند.

مسجد و مدرسه؛ دو محور اساسی در تقویت سرمایه اجتماعی و آینده کشور

دکتر پزشکیان در ادامه با تأکید بر نقش مسجد و مدرسه در تقویت بنیان‌های اجتماعی و فرهنگی کشور اظهار کرد: اعتقاد من این است که مسجد باید به‌عنوان یک حکومت محلی عمل کند و به مسائل و مشکلات مردم در محله رسیدگی کند؛ دولت نیز وظیفه دارد از این ظرفیت حمایت کند تا مسائل مردم در همان سطح محلی پیگیری و حل‌وفصل شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آموزش‌وپرورش افزود: فرزندان ما سرمایه‌های اصلی آینده کشور هستند و آینده ایران را همین نسل خواهد ساخت. به‌جای تمرکز صرف بر افزایش اعتبارات دانشگاه‌ها، باید توجه ویژه‌ای به آموزش‌وپرورش داشته باشیم و بهترین امکانات، تجهیزات، معلمان و روش‌های آموزشی را در اختیار این بخش قرار دهیم.

دکتر پزشکیان با تأکید بر مسئولیت استانداران و مدیران استانی در ارتقای کیفیت آموزش تصریح کرد: اگر بخواهیم آینده کشور با سربلندی و توانمندی ساخته شود، باید از دوران کودکی برای تربیت صحیح نسل آینده سرمایه‌گذاری کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت مصون‌سازی جوانان در برابر توطئه‌ها و فریب دشمنان در فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر فرزندان خود را به‌درستی آموزش دهیم و قدرت تشخیص و آگاهی آنان را افزایش دهیم، کمتر در معرض فریب و آسیب‌های دشمنان قرار می‌گیرند. مسیر تحقق این هدف نیز از آموزش‌وپرورش می‌گذرد و دولت این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.

دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در تکمیل بیمارستان ۹۷ درصدی

دکتر پزشکیان با تأکید بر اولویت سلامت مردم، تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستانی در استان را خواستار شد که به گفته مسئولان، ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس جمهور با انتقاد از طولانی شدن روند تکمیل این طرح اظهار کرد: طرحی که ۹۷ درصد پیشرفت دارد، نباید به‌صورت قطره‌چکانی و با تأخیر به بهره‌برداری برسد.

دکتر پزشکیان افزود: موضوع را با دکتر قائم‌پناه و مسئولان استان پیگیری خواهد کرد تا وضعیت اعتبارات و موانع باقی‌مانده مشخص شود و اقدامات لازم برای تکمیل و افتتاح هرچه سریع‌تر این بیمارستان صورت گیرد.

برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت انرژی در زمستان/ تولید و اشتغال نباید متوقف شود

دکتر پزشکیان در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین انرژی کشور، اظهار کرد: دولت از روز‌های گذشته جلسات متعددی را با مدیران و مسئولان حوزه انرژی برگزار کرده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد تا برای تأمین انرژی موردنیاز بخش خانگی، صنعت و تولید در ماه‌های آینده، به‌ویژه فصل زمستان، برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام شود.

رئیس‌جمهور با تشریح شرایط دشوار تأمین گاز کشور و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی گفت: پیش از این ظرفیت تأمین گاز کشور حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب بود، اما در شرایط کنونی با کسری قابل‌توجهی مواجه هستیم و حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز روزانه کشور نیز مورد حمله قرار گرفته است. علاوه بر این، بخشی از تأسیسات مربوط به میعانات گازی و نیروگاه‌ها نیز آسیب دیده‌اند.

دکتر پزشکیان با اشاره به تلاش دولت برای عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی در ماه‌های گذشته افزود: با تلاش وزیران، مدیران و مسئولان توانستیم شرایط تابستان را مدیریت کنیم، اما برای زمستان پیش‌رو به برنامه‌ای ویژه نیاز داریم و در این مسیر، همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور ضروری است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نباید تأمین برق و گاز موردنیاز بخش تولید متوقف شود، تصریح کرد: دولت با جدیت تلاش می‌کند تأسیساتی را که آسیب دیده‌اند، در حد امکان به چرخه تولید بازگرداند و امیدواریم بتوانیم تا زمان اوج مصرف، حدود ۱۰۰ تا ۱۴۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته را دوباره وارد مدار کنیم. با این حال، مدیریت کسری موجود بدون صرفه‌جویی امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیران پیشگام صرفه‌جویی انرژی باشند

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مدیران می‌توانند با اصلاح موتورخانه‌ها، کاهش مصرف برق و گرمایش ساختمان‌ها و رعایت دمای مناسب محیط کار، زمینه صرفه‌جویی قابل‌توجهی را فراهم کنند. حتی می‌توان با استفاده از پوشاک گرم، دمای ساختمان‌های اداری را زیر ۱۸ درجه نگه داشت تا انرژی بیشتری برای صنعت و تولید کشور باقی بماند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر همه دستگاه‌ها و مردم در این زمینه همکاری کنند، می‌توان بدون ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال و تولید، مصرف انرژی را مدیریت کرد؛ اما اگر نتوانیم این شرایط را به‌درستی مدیریت کنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

دکتر پزشکیان با اشاره به ضرورت تشکیل گروه‌های تخصصی مدیریت مصرف در استان‌ها گفت: استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تیم‌های مشخصی تشکیل دهند و حداکثر ظرفیت خود را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به کار بگیرند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه موفق کاهش مصرف در سازمان برنامه و بودجه افزود: در این مجموعه طی دو سال گذشته با اصلاح روش‌ها و مدیریت مصرف، میزان استفاده از برق، گاز و آب حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. این تجربه نشان می‌دهد که با اصلاح رفتار و مدیریت صحیح منابع، امکان کاهش قابل‌توجه مصرف در سایر دستگاه‌ها نیز وجود دارد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه باید از رفتار مدیران آغاز شود، تصریح کرد: نمی‌توان صرفاً با گفتار از مردم انتظار صرفه‌جویی داشت؛ بلکه رفتار مدیران باید نشان دهد که به آنچه می‌گویند باور دارند. هر مدیر باید گزارش مشخصی از میزان صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز، بنزین و سایر سوخت‌ها ارائه کند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: هر میزان که بتوانیم از اتلاف منابع جلوگیری کنیم، به همان اندازه قدرت بیشتری برای مدیریت سایر برنامه‌ها، پروژه‌ها و تأمین اعتبارات موردنیاز خواهیم داشت. منابع قابل‌توجهی در کشور هدر می‌رود که با مدیریت آنها می‌توان بسیاری از مشکلات استان‌ها را برطرف کرد.

بررسی راهکار‌های تأمین منابع برای توسعه گیلان

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی مسئولان استان گیلان گفت: درباره موضوعات مختلف استان، از جمله تأمین منابع موردنیاز برای پروژه‌ها، حفاظت از محیط زیست و مدیریت مشکلات ناشی از حضور مسافران، پیشنهاد‌ها و راهکار‌هایی در ذهن دارم که لازم است ابتدا در جلسات کارشناسی بررسی و نهایی شود و پس از تثبیت، برای اجرا اعلام شود.

رئیس‌جمهور افزود: در سطح سران نیز پیشنهاد‌هایی برای تأمین منابع موردنیاز استان مطرح خواهم کرد که در صورت تصویب، می‌تواند زمینه حل بخش قابل‌توجهی از مشکلات گیلان را فراهم کند.

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت استفاده مدیران استان از اختیارات قانونی خود اظهار کرد: مدیران گیلان نیز باید با ابتکار عمل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برای حل مسائل استان برنامه‌ریزی کنند. دولت هم در حال بررسی مجدد اختیارات دستگاه‌ها در شورای عالی امنیت ملی است تا با توجه به دستور رهبری، اختیارات موردنیاز به استان‌ها واگذار شود.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: چارچوب اقدامات باید بر اساس سیاست‌های مصوب، قوانین کشور، تأکیدات رهبر شهید و برنامه‌های مصوب مجلس باشد، اما نحوه مدیریت، تأمین و تخصیص منابع و سازوکار‌های پرداخت باید تا حد امکان در اختیار مدیران استان قرار گیرد.

به‌زودی برای گفت‌وگوی حضوری به گیلان سفر می‌کنم

دکتر پزشکیان با ابراز نارضایتی از برگزاری مجازی این نشست گفت: از اینکه از راه دور با مسئولان استان صحبت می‌کنم احساس خوبی ندارم و امیدوارم در کوتاه‌ترین فرصت ممکن، به‌صورت حضوری در گیلان حضور پیدا کنم و درباره مسائل و مشکلات استان از نزدیک گفت‌و‌گو داشته باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به احتمال سفر بدون اطلاع قبلی به استان گیلان افزود: تلاش می‌کنم در فرصتی مناسب به استان بیایم تا بتوانیم مسائل مطرح‌شده را به‌صورت مستقیم بررسی و برای حل آنها تصمیم‌گیری کنیم.

تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه بنادر گیلان

دکتر پزشکیان در ادامه با اشاره به ظرفیت بنادر استان گیلان و ضرورت کاهش زمان توقف کشتی‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: مسئولان استان می‌توانند با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه تجهیز و توسعه بنادر را فراهم کنند تا کشتی‌ها با سرعت بیشتری تخلیه و بارگیری شوند و هزینه دموراژ و حمل کالا کاهش یابد.

رئیس‌جمهور افزود: بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری در تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های موردنیاز بنادر، خدمات حمل‌ونقل، بارگیری و تحویل کالا را با سرعت بیشتری انجام دهد و در مقابل، درآمد حاصل از فعالیت خود را دریافت کند؛ بنابراین ضرورتی ندارد دولت در این زمینه به‌دنبال کسب درآمد باشد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه مدیران استان باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای حضور در بنادر دعوت کنند، تصریح کرد: با فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل دریایی و تخلیه و بارگیری کالا را برطرف کرد و در نهایت کالا با هزینه کمتری به دست مصرف‌کننده برسد.

سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در راه‌آهن رشت ـ آستارا

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای راه‌آهن رشت ـ آستارا گفت: روند نهایی‌سازی توافقات مربوط به این طرح در حال انجام است و امروز نیز امضای مربوط به آن انجام شده است. همچنین دکتر رضایی با سفر به روسیه، مأمور پیگیری موضوع سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زمینه اجرای توافقات شده است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه اجرای این پروژه می‌تواند حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری را وارد استان گیلان کند، اظهار کرد: تنها در بخش راه‌آهن رشت ـ آستارا، حداقل نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و اعتبار به استان اختصاص خواهد یافت؛ رقمی که در مقایسه با اعتبارات مطرح‌شده برای سایر طرحهای استان، بسیار قابل‌توجه است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به پیشنهاد طراحی هم‌زمان مسیر جاده‌ای و ریلی در این کریدور افزود: اگر بتوانیم پایه‌های احداث اتوبان را در کنار یا در طبقات بالاتر و پایین‌تر مسیر ریلی پیش‌بینی کنیم، حجم سرمایه‌گذاری و ارزش اقتصادی این طرح به‌مراتب افزایش خواهد یافت و پروژه‌ای ماندگار برای استان گیلان به یادگار خواهد ماند.

ضرورت تکمیل کریدور شرق به غرب با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی

دکتر پزشکیان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شمال کشور گفت: معتقدم مسیر ارتباطی باید از رشت به سمت مازندران نیز ادامه پیدا کند تا کریدور شرق به غرب کشور تکمیل شود و امکان تردد بدون ترافیک در این مسیر فراهم شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اجرای پروژه‌های زیرساختی خاطرنشان کرد: توسعه مسیر‌های ارتباطی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن دستیابی به اهداف اقتصادی و ترانزیتی، کمترین آسیب به محیط زیست، منابع آب و خاک وارد شود.

دکتر پزشکیان ابراز امیدواری کرد با اتکا به همدلی، تلاش مدیران و استفاده از ظرفیت‌های موجود، کشور بتواند از شرایط دشوار کنونی عبور کند و زمینه حل مشکلات و شتاب‌بخشی به توسعه استان گیلان فراهم شود.

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