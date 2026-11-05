مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم از اعزام بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مبلغ به امامزادگان سراسر کشور در قالب طرح سوگواره یاس نبوی خبر داد و گفت: ترویج معارف فاطمی و حضور فعال مبلغان در تجمعات مردمی، مدارس و برنامه‌های عزاداری از محور‌های اصلی این طرح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مدیر حوزه‌های علمیه در همایش یاس نبوی ویژه مبلغان ایام فاطمیه با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تبلیغی حوزه‌های علمیه گفت: تبلیغ، رسالت جدایی‌ناپذیر همه حوزویان در هر سطح و جایگاهی است و امروز حضور میدانی روحانیت و نقش‌آفرینی در امتداد بعثت مردمی و فرمان رهبر معظم انقلاب، از اولویت‌های اصلی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.

آیت‌الله علیرضا اعرافی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت تبلیغ دینی افزود: عمق و استحکام علمی، نظم و انسجام در ارائه مطالب، جذابیت و توانایی انتقال معارف دینی متناسب با پرسش‌ها و نیاز‌های روز جامعه، از مهم‌ترین ویژگی‌های یک مبلغ موفق است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر ضرورت آشنایی مبلغان با مسائل فکری و فرهنگی جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تصریح کرد: فعالیت تبلیغی نباید صرفاً به پاسخگویی به شبهات محدود شود، بلکه مبلغان باید با شناخت انحرافات فکری و فرهنگی، در عرصه تبیین معارف اسلامی و مواجهه فعال با جریان‌های فکری نیز نقش‌آفرینی کنند.

آیت‌الله اعرافی همچنین با اشاره به جایگاه خطبه فدکیه حضرت زهرا (س)، این خطبه را منشوری بزرگ از معارف توحیدی، فکری و تبلیغی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری مبلغان از معارف عمیق دینی و متناسب‌سازی آن با نیاز‌های روز جامعه تأکید کرد.

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این همایش از حضور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مبلغ اعزامی و بومی در طرح سوگواره یاس نبوی خبر داد و گفت: مبلغان علاوه بر برگزاری منبر، خطابه و جلسات معرفتی در امامزادگان، در تجمعات شبانه مردمی، مدارس همجوار بقاع متبرکه و برنامه‌های عزاداری روز شهادت حضرت زهرا (س) نیز حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام و المسلمین هادی شفیع‌زاده افزود: سازمان اوقاف در مناسبت‌های مختلف سالانه بیش از ۱۶ هزار مبلغ را به امامزادگان سراسر کشور اعزام می‌کند که این اقدام با استفاده از ظرفیت مبلغان اعزامی و بیش از ۸۵۰ امام جماعت مستقر در امامزادگان انجام می‌شود.