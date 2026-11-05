به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس حوزه قضایی مروست گفت: در جریان طرح «آذرخش عدالت»، ۴۰۰ لیتر مشروبات الکلی به همراه ادوات و تجهیزات تولید از محل کشف و ضبط شد.

حامدی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی مأموران انتظامی شهرستان بر تداوم اقدامات در جهت مقابله با تولید و توزیع مواد ممنوعه و قاچاق تأکید کرد.

وی همچنین همکاری و مشارکت مردم در گزارش‌دهی به مراجع انتظامی را در افزایش امنیت و سلامت اجتماعی مؤثر دانست.