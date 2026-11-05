رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه هنگام بارش باران، خیابان و محور‌های پایتخت با لغزندگی رو‌به‌رو است، گفت: رانندگان از سالم بودن لاستیکها، سامانه ترمز، برف پاک کن‌ها و چراغ‌های خودرو اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار موسوی پور با اشاره به تاثیر بارندگی بر شرایط تردد در خیابان‌ها و بزرگراه‌های پایتخت درباره افزایش لغزش خودرو‌ها و بروز حوادث رانندگی در معابر لغزنده هشدار داد و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقرارات راهنمایی و رانندگی، مدیریت سرعت و توجه بیشتر به وضعیت مسیر، از رفتار‌های پرخطر هنگام رانندگی پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: بارندگی، شرایط سطح معابر را تغییر می‌دهد و خیس شدن آسفالت می‌تواند میزان اصطکاک لاستیک خودرو با سطح راه را کاهش دهد موضوعی که هنگام ترمز گرفتن، عبور از پیچ‌ها و تغییر مسیر می‌تواند بر نحوه کنترل وسیله نقلیه تاثیر بگذارد به همین خاطر رانندگان باید در چنین شرایطی شیوه رانندگی خود را با وضعیت معابر هماهنگ کنند و از انجام حرکات ناگهانی پشت فرمان بپرهیزند.

سردار موسوی پور با اشاره به تردد خودرو‌ها در بزرگراه‌ها و خیابان‌های پرتردد تهران افزود: رانندگی با سرعت بالا در مسیر‌های لغزنده، فرصت لازم برای واکنش به موقع را از راننده می‌گیرد. همچنین تغییر مسیر ناگهانی، سبقت‌های غیرضروری و ترمز گرفتن شدید می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل خودرو و برخورد با سایر وسایل نقلیه شود بنابراین لازم است رانندگان سرعت خود را متناسب با شرایط مسیر تنظیم کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در روز‌های بارانی، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی است در معابر لغزنده، توقف خودرو ممکن است به زمان و مسافت بیشتری نیاز داشته باشد به همین دلیل رانندگان نباید با فاصله کم پشت سر یکدیگر حرکت کنند و لازم است همواره فضای کافی برای ترمز گرفتن و کنترل خودرو در اختیار داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به وضعیت فنی خودرو‌ها تصریح کرد: سالم بودن لاستیک‌ها، عملکرد صحیح سیستم ترمز، برف پاک کن‌ها و چراغ‌های خودرو از مواردی است که رانندگان باید پیش از تردد در شرایط بارندگی به آن توجه داشته باشند. استفاده صحیح از چراغ‌ها نیز به بهتر دیده شدن خودرو در شرایط کاهش دید کمک می‌کند و نقش مهمی در پیشگیری از برخورد‌های احتمالی در معابر لغزنده پایتخت را دارد.

سردار موسوی پور با اشاره به اهمیت هوشیاری رانندگان در زمان بارندگی گفت: رانندگان باید از هر گونه حواس پرتی هنگام رانندگی پرهیز کنند و تمام توجه خود را به مسیر پیش‌رو، وضعیت تردد سایر خودرو‌ها و تغییرات احتمالی شرایط معبر معطوف کنند. همچنین عبور از نقاط دارای آب گرفتگی باید با احتیاط و سرعت متناسب انجام شود و از انجام حرکات خطرناک در چنین مسیر‌هایی خودداری شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: ایمنی در روز‌های بارانی بیش از هر چیز به رفتار صحیح رانندگان در معابر وابسته است. شهروندان با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و سبقت‌های غیرضروری، حفظ فاصله طولی و کنترل مستمر وسیله نقلیه خود می‌توانند از حوادث رانندگی جلوگیری کنند.