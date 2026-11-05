مدیر کل مدیریت بحران استان یزد: بر اثر طوفان شدید شن و کاهش دید افقی در بزرگراه یزد به میبد ۲۶ نفر مصدوم شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بالا کتفی گفت: بر اثر طوفان شدید شن و کاهش دید افقی در حوالی پل خورشید، تصادف زنجیره‌ای سنگینی میان ۱۷ دستگاه خودرو رخ داد و۲۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: این سانحه رانندگی میان یک دستگاه اتوبوس، یک دستگاه مینی‌بوس، دو دستگاه کامیون و ۱۲ دستگاه خودروی سواری رخ داد که متأسفانه ۲۶ نفر از هموطنان، مصدوم شدند و حال یک نفر از آنها وخیم است.

مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان‌های اردکان، میبد و اشکذر اعزام شدند که حال عمومی آنان مساعد گزارش شده و اکثر مصدومان دچار جراحت‌ های سطحی شده اند.