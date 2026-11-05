تلاش‌های ستاد مردمی دیه خراسان رضوی و همکاری خیران منجر به آزادی ۳۶ زندانی معسر مرد در استان خراسان رضوی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس ستاد دیه خراسان رضوی گفت: با مشارکت خیران و گذشت شکات، ۳۶ زندانی مرد که به دلیل جرائم غیرعمدی و وضعیت معسر در زندان بودند، آزاد شدند.

جواد غفاریان طوسی افزود: مجموع بدهی این افراد بیش از ۱۹۶ میلیارد تومان بود که از این میزان، ۶۵ میلیارد تومان با گذشت شکات تسویه شد.

وی ادامه داد: ۱۲۱ میلیارد تومان از بدهی‌ها با موافقت قضات پرونده و از طریق پذیرش اعسار و تقسیط بدهی، مدیریت گردید. همچنین ۴/۵ میلیارد تومان از طریق اخذ وام از بانک عامل با معرفی ستاد و مبلغ ۲/۵ میلیارد تومان نیز از طریق کمک‌های بلاعوض خیران ستاد مردمی دیه خراسان رضوی تأمین شد.

همچنین در راستای حمایت از خانواده‌ های این زندانیان، مبلغ ۳ میلیارد تومان نیز جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده آنان اختصاص یافت.