در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم، نمایندگان مجلس و استاندار بر ضرورت تمرکز بر مهارت‌آموزی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی با حمایت خیران و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تمامی دانش‌آموزان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قم، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بر ضرورت تلاش مضاعف برای ارتقای کیفیت آموزش و بهبود عملکرد مدارس استان تأکید کرد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس، ضمن تأکید بر لزوم توجه به مهارت‌آموزی در کنار علم‌آموزی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای ساخت هنرستان‌ها و تجهیز مراکز آموزشی شد. همچنین محمد منان‌رئیسی، دیگر نماینده مردم قم، عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان را از اولویت‌های مهم حوزه تعلیم و تربیت برشمرد.

در پایان این جلسه، عملکرد سه‌ساله مدارس استان در آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفت.