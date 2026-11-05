به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس و از هفته دوازدهم نماینده لیگ برتری فوتبال استان مرکزی از مس شهر بابک پذیرایی می‌کند.

در این دیدار که در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود دو تیم در شرایطی مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند که نیاز مبرم به پیروزی دارند.

آلومینیوم که در ۵ بازی گذشته مقابل حریفان بردی را کسب نکرده می‌تواند از فرصت پیش آمده مقابل حریف انتهای جدولی خود استفاده کرده و ۳ امتیاز این دیدار خانگی را به اندوخته ۱۴ امتیازی قبلی خود اضافه و جایگاهی بهتر از رده هفتم جدول کسب کند.

در آنسوی میدان تیم میهمان که با گذشت ۱۱ مسابقه از لیگ هنوز رنگ پیروزی را ندیده با ۵ امتیاز قعر نشین جدول لیگ برتر است و برای رهایی از انتهای جدول به پیروزی در این دیدار می‌اندیشد.

مسابقه دو تیم آلومینیوم و مس شهر بابک از ساعت ۱۵وسی دقیقه فردا جمعه پانزدهم آبان در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار می‌شود.