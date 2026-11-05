هشت و نیم ماه انسجام ملی؛
خاکمال شدن پوزه شیطان بزرگ با حضور جانفدایان در سنگر خیابان
مردم در تجمعات شبانه ۲۴۹ با حضور در میدان، بر اتحاد و ایستادگی در برابر سیاستهای خصمانه آمریکا تا رسیدن به پیروزی نهایی تأکید دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم در تجمعات شبانه ۲۴۹ با حضور در میدان، بر اتحاد و ایستادگی در برابر سیاستهای خصمانه آمریکا تأکید کردند.
حاضران با اشاره به تجاوز نظامی اخیر و شهادت رهبر و جمعی از مردم، معتقدند دشمنی آمریکا با ایران ریشهدار است و امتیاز دادن، مانع زیادهخواهی این کشور نخواهد شد.
آنان همچنین تغییر دولتها و جریانهای سیاسی در آمریکا را عاملی برای تغییر سیاستهای خصمانه این کشور ندانستند.