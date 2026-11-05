\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b\u00a0 \u062a\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u0633 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0631\u0641\u062a \u0648 \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646\u0634 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f8\u06f9 \u0628\u0631 \u06f8\u06f5 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.\n