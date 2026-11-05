در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید و صدور هشدار سطح نارنجی از سوی سازمان هواشناسی قزوین، دستگاه‌های اجرایی استان با استقرار ماشین‌آلات سنگین و نیرو‌های امدادی، عملیات آماده‌باش برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی و لایروبی رودخانه‌ها را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با آغاز بارش‌ها از عصر امروز ۱۴ آبان، در برخی مناطق استان، واحدهای عملیاتی راهداری و دستگاه‌های اجرایی به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

به گفته محمد رجبی، شهردار کوهین تمرکز اصلی نیروها در حال حاضر بر لایروبی رودخانه‌ها، پاکسازی مسیل‌ها و رفع گرفتگی آب‌راه ها است تا از ورود آب به مناطق مسکونی جلوگیری شود.

راهداری نیز از استقرار ماشین‌آلات سنگین از جمله بیل مکانیکی و کامیون‌های کمپرسی، برای آماده‌سازی بسترها و جابجایی مصالح در مسیرهای پرخطر خبر داد.

در همین راستا، قدرت الله علیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: همه دستگاه ها در حوزه پیشگیری اقدامات خوبی برای مقابله با النینو انجام داده اند و امکانات به روز در مواقع بروز حوادث گوناگون در نظر گرفته شده است .

دستگاه‌های امدادی و راهداری تا پایان هشدار هواشناسی در محل‌های حساس مستقر خواهند بود تا در صورت بروز هرگونه حادثه، واکنش سریع انجام شود.











