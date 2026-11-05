بیش از ۴۰۰ نوار کاست قدیمی حاوی خطبه‌ها، سخنرانی‌ها و خاطرات ائمه جمعه و بزرگان بافق، جمع‌آوری و نگهداری شده است؛ گنجینه‌ای ارزشمند که بخشی از تاریخ شفاهی و مذهبی این شهرستان را در خود جای داده است.

گردآوری و صیانت از میراث صوتی ائمه جمعه بافق؛ گنجینه‌ای به وسعت تاریخ شفاهی شهرستان

گردآوری و صیانت از میراث صوتی ائمه جمعه بافق؛ گنجینه‌ای به وسعت تاریخ شفاهی شهرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدباقر قائمی مسئول ستاد نماز جمعه بافق، با اشاره به تلاش‌های چندین‌ساله عباسعلی تشکری در جمع‌آوری و حفظ آثار صوتی ائمه جمعه شهرستان گفت: در این آرشیو، بیش از ۴۰۰ نوار کاست و ساعت‌ها فایل صوتی از خطبه‌ها و سخنرانی‌های ائمه جمعه بافق نگهداری می‌شود که از جمله آنها می‌توان به صدای آیت‌الله میرغنی‌زاده بافقی، امام جمعه بافق در دوران انقلاب تا حجت‌الاسلام سلیمانی اشاره کرد.

وی افزود: با توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی این مجموعه، مقرر شده است فایل‌های صوتی گردآوری‌شده در قالب یک مجموعه نمایشگاهی سامان‌دهی و برای بازدید عموم آماده شود تا این میراث صوتی در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.

قائمی با تأکید بر ضرورت صیانت از این آثار اظهار داشت: ضبط و نگهداری فایل‌های پشتیبان نیز در دستور کار قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه مشکل برای فایل‌های اصلی، امکان حفظ و استفاده از این آثار فراهم باشد.

مسئول ستاد نماز جمعه بافق همچنین از پیشنهاد استفاده از این آرشیو در برنامه‌های فرهنگی خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است پیش از اقامه نماز جمعه، فایل‌های صوتی سخنان ائمه جمعه پخش شود تا نمازگزاران نیز از بیانات و رهنمود‌های آنان بهره‌مند شوند.

عباسعلی تشکری که سال‌ها مسئولیت خدمت در اتاق صوت مسجد جامع بافق را بر عهده داشته، علاوه بر جمع‌آوری و نگهداری نوار‌های قدیمی، در کنترل و تنظیم صدای نماز‌های روزانه و خطبه‌های نماز جمعه نیز فعالیت داشته است؛ تلاشی مستمر که زمینه حفظ بخشی از خاطرات و تاریخ شفاهی شهرستان را فراهم کرده است.