آبادانی ها و خرمشهری ها در میدان: دشمن که امده بود سه روز کار ایران را تمام کند و در این هشت ماه بار‌ها مدعی پیروزی بود امروز در برابر افکار عمومی داخلی خود هیچ پاسخی برای شکست هایش ندارد.

حضور مردم آبادان و خرمشهر در قرار های شبانه برای دویست و پنجاه و یک شب، سربازانی راسخ در دفاع از وطن

حضور مردم آبادان و خرمشهر در قرار های شبانه برای دویست و پنجاه و یک شب، سربازانی راسخ در دفاع از وطن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حضور مردم آبادان و خرمشهر در اجتماعات شبانه به بیش از هشت ماه رسید.

حکایت مردمانی که همچون سربازانی راسخ در میدان عمل حضور دارند. در شب دویست و پنجاه و یکم از اجتماعات مردمی برای دفاع از وطن، مردم آبادان و خرمشهر از دشمنی آمریکای جنایتکار با ایران گفتند، از طراحی کودتای ۲۸ مرداد تا جنگ تحمیلی سوم.

قرار حضور ملت مبعوث به شب ۲۵۱‌ام رسید؛ این ملت فقط با اعتقاد و ایمان قلبی به وعده الهی مبنی بر پیروزی حق و با اتکای به توانمندی‌های داخلی در کنار رزمندگان خود بیش از هشت ماه است که پای کار دفاع از وطن ایستاده‌اند و می گویند: دشمن که امده بود سه روز کار ایران را تمام کند و در این هشت ماه بار‌ها مدعی پیروزی بود امروز در برابر افکار عمومی داخلی خود هیچ پاسخی برای شکست هایش ندارد.

حاضران تاکید کردند: ترامپ حالا نه تنها به اهداف راهبردی خود نرسیده بلکه اعتماد افکار عمومی طرفداران خود در آمریکا را نیز از دست داده است به طوری که حزبش متحمل سنگین‌ترین شکست در تاریخ سیاسی خود شده و خود نیز به منفورترین رئیس جمهور تاریخ این کشور تبدیل شده است.