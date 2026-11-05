اعزام ۵ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز استان مرکزی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس از جوار فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد.

مبدأ، جوار فرمانده شهید سپاه پاسداران، مقصد، مناطق عملیاتی دفاع مقدس

مبدأ، جوار فرمانده شهید سپاه پاسداران، مقصد، مناطق عملیاتی دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی از آغاز اعزام ۵ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز استان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در قالب اردو‌های راهیان نور خبر داد و گفت: اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی استان مرکزی از جوار مزار شهید سپهبد محمد پاکپور در روستای دهسد شهرستان خنداب آغاز شده است.

سردار عمومهدی افزود: دانش‌آموزان در قالب گروه‌های ۳۰۰ نفره و با ۶ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

او با اشاره به اینکه یادمان‌های شلمچه، فتح‌المبین و هویزه از مقاصد این اردوهاست، گفت: برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای متناسب با کنگره شهدای استان مرکزی و با محوریت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

سردار عمومهدی ابراز داشت: در نخستین مرحله، ۳۰۰ دانش‌آموز از شهرستان‌های کمیجان و خنداب اعزام می‌شوند.