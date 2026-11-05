مراسم قرعه‌کشی و رونمایی از لباس تیم‌های حاضر در لیگ آینده‌سازان هندبال پسران کشور، با حضور نماینده فدراسیون، ناظر داوری و عوامل اجرایی و نظارتی، در بجنورد برگزار شد؛ رقابت‌هایی که در گروه F از ۱۳ تا ۱۸ آبان‌ماه به میزبانی بجنورد و با حضور ۶ تیم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مراسم قرعه‌کشی و رونمایی از لباس تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ آینده‌سازان هندبال پسران کشور، با حضور حسین قندی نماینده فدراسیون، علی حسینی ناظر داوری و عوامل اجرایی و نظارتی مسابقات، در بجنورد برگزار شد.

این رقابت‌ها در گروه F از ۱۳ تا ۱۸ آبان‌ماه به میزبانی بجنورد و با حضور ۶ تیم از استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و گلستان برگزار می‌شود.

در این مراسم، ضمن انجام قرعه‌کشی، از لباس تیم‌های شرکت‌کننده نیز رونمایی شد تا تیم‌ها با آمادگی کامل به استقبال رقابت‌های این دوره بروند.