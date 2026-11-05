به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان‌های استان تهران در شب دویست و چهل و نهمین حضور خود در تجمعات میدانی، با نمایش وحدت و ایستادگی، پیام صریحی برای دشمنان ارسال کردند: «اراده ملت ایران در برابر استکبار جهانی، غیرقابل شکست است.»

مشارکت گسترده مردم در این تجمعات حماسی نشان داد که تمامی فشار‌های اقتصادی و نظامی که دشمن با هدف تضعیف حاکمیت و ملت اعمال کرده است، نه تنها ایران را به زانو درنیاورده، بلکه با برخورد به دیوار پولادین پایداری و مقاومت مردم، به یک بن‌بست بزرگ و شکست نهایی رسیده است.

این تجمعات که در شهرستان‌های مختلف استان تهران برگزار شد، بازتاب‌دهنده عزم راسخ ملت در ادامه مسیر مقاومت و ناکامی پروژه‌های دشمن برای ایجاد شکاف میان ملت و حاکمیت بود.