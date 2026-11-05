رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در تلاشیم با طرح دعوا در محاکم داخلی و خارجی علیه جنایت‌های آمریکا، آرایی به نفع ملت ایران، خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان دریافت کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست بررسی ابعاد مختلف جنگ تحمیلی سوم در حرم شاهچراغ (ع) گفت: در تلاشیم با طرح دعوا در محاکم داخلی و خارجی علیه جنایت‌های آمریکا، آرایی به نفع ملت ایران، خانواده شهدا و آسیب زادگان دریافت کنیم.