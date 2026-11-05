به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،به تناوب، افزایش ابر، بارش شدید باران، گاهی همراه با رعد و برق، در برخی نقاط مه، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید موقت، خیزش گرد و خاک و گرد و غبار انتقالی پیش‌بینی می‌شود.

در همین خصوص، هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۱۱ صادر شده است و برای روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده نیز کاهش دما انتظار می‌رود.