آیین تجلیل از دانش‌آموزان برتر استان قم، در عرصه‌های علمی، قرآنی و ورزشی استان قم در سالن کرامت استانداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مراسم تجلیل از دانش‌آموزان برتر استان قم از ۹ دانش‌آموز و نخبه برگزیده استان شامل سه دانش‌آموز دارای افتخارات ملی و بین‌المللی ورزشی، سه نخبه قرآنی با سوابق درخشان در مسابقات بین‌المللی و سه رتبه برتر علمی با کسب رتبه‌های زیر ۲۰ کنکور سراسری، با اهدای لوح و هدایایی قدرد انی شد.

استاندار قم در این آیین، شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی و سرمایه‌گذاری بر نسل آشنا با معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) را از اقدامات ارزشمند و اثرگذار در ساخت آینده جامعه دانست و بر اهمیت تداوم چنین فعالیت‌هایی تأکید کرد.

همچنین در این آیین، از حسین رسولی، تنها بازمانده خانواده معظم شهیدان رسولی که پدر، مادر و خواهر خردسالش در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیدند، به پاس صبر، استقامت و پایداری در برابر این مصیبت بزرگ قدردانی شد.