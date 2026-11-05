تیم بسکتبال مهگل البرز در هفته سوم لیگ بسکتبال، با نتیجه ۸۳ بر ۵۰ و با اختلاف ۳۳ امتیاز، رعد پدافند بابل را شکست داد و با کسب ۳ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز البرز ، نماینده استان البرز در دیدار هفته سوم لیگ بسکتبال، با ارائه عملکردی برتر توانست رعد پدافند بابل را با اختلاف ۳۳ امتیاز از پیش رو بردارد.

مهگل البرز در این مسابقه ۸۳ امتیاز کسب کرد و در مقابل، تیم رعد پدافند بابل به ۵۰ امتیاز بسنده کرد تا پیروزی این دیدار به نماینده استان البرز برسد.

با احتساب نتیجه این مسابقه، مهگل البرز با ۳ امتیاز در رتبه هشتم جدول رده‌بندی لیگ قرار دارد و رعد پدافند بابل نیز با همین تعداد امتیاز، جایگاه یازدهم جدول را به خود اختصاص داده است.

نماینده البرز امیدوار است با تداوم روند نتیجه‌گیری در دیدارهای آینده، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی ارتقا دهد و با قدرت بیشتری به رقابت‌های لیگ ادامه دهد.