رایزن سابق فرهنگی ایران در سوریه، با تأکید بر ضرورت دستیابی به اقتدار در چهار حوزه نظامی، امنیتی، رسانه‌ ای و اقتصادی، آن را پیش‌شرط اصلی عبور از بحران‌ های احتمالی در آینده دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحامد ملکوتی‌ تبار در نشست «سیدحسن نصرالله، شاگرد مکتب امامین انقلاب و الگوی ولایت‌مداری در عصر حاضر»، با یادآوری رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در حوزه خودکفایی، اظهار داشت: در حالی که برخی جریان‌ ها در گذشته بر دیپلماسی بدون توجه به ضرورت‌ های دفاعی پافشاری می‌ کردند، امام شهید با نگاهی آینده‌ نگرانه، بر اهمیت دستیابی به توانمندی‌ های پیشرفته دفاعی، به‌ ویژه فناوری موشکی، تأکید ورزیدند.

رایزن سابق فرهنگی ایران در سوریه با اشاره به نقش توانمندی‌ های نظامی ایران در مقابله با تهدیدات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا، تصریح کرد: دستیابی به این توانمندی‌ ها موجب شده است که اقدامات تهاجم‌ آمیز دشمنان در منطقه با شکست مواجه شود و توانایی آن‌ ها برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های کشور محدود گردد.

ملکوتی‌ تبار با تحلیل وضعیت ژئوپلیتیک جهان، افزود: کشورهایی که در چهار رکن نظامی، امنیتی، رسانه‌ ای و اقتصادی به اقتدار برسند، نه تنها در برابر تهاجم محافظت می‌ شوند، بلکه قادر به مدیریت و هدایت معادلات جهانی خواهند بود.

این کارشناس سیاسی همچنین با اشاره به بی‌ ثباتی در تصمیم‌ گیری‌ های سیاست‌ گذاران ایالات متحده، تضاد میان مواضع جنگ‌ طلبانه و دیپلماتیک مقامات واشنگتن را نشانه‌ای از سردرگمی این کشور در جنگ با ایران دانست.

وی با هشدار نسبت به نفوذ جریان‌های سازمان‌ یافته از طریق ابزارهای مالی و اقتصادی، به تجربه تغییر ماهیت حاکمیت در کشور فلسطین اشاره کرد و تأکید نمود: بررسی الگوهای تاریخی نشان می‌دهد که تکیه بر قدرت داخلی در زمینه‌ های نظامی و اقتصادی، باعث حفظ حاکمیت ملی در برابر جریان‌های نئولیبرال و صهیونیستی می شود.

ملکوتی‌ تبار با یادآوری تجربیات تلخ حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در افغانستان و تهدید جان غیرنظامیان، آرامش حاکم بر ایران را مدیون راهبری های حکیمانه رهبر شهید انقلاب دانست و بر ادامه راه آن امام شهید تاکید کرد.

نشست «سیدحسن نصرالله، شاگرد مکتب امامین انقلاب و الگوی ولایت مداری در عصر حاضر» به همت واحد پژوهش مدرسه علمیه بیت الزهرا سلام الله علیها با همکاری معاونت علمی حوزه علمیه خراسان و کنگره امناء الرسل برگزار شد.