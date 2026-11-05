به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با مصوبه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با هدف اجرای قوانین و مقررات، حفظ و صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور، از تاریخ ۱۶ آبان ماه رانندگانی که اقدام به جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه معتبر کنند، مشمول پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» خواهند شد.

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هنرمندان گروه‌های سرود استان در هشت ماه گذشته، با حضور در مساجد، میادین و برنامه‌های مختلف، هنر را به میدان همراهی با مردم آوردند، تلاش‌هایی که در همایش تجلیل از فعالان این عرصه از آن قدردانی شد.

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همزمان با ایام فاطمیه تکیه تاریخی ششناو تفرش میزبان سوگوارانی بود که با برپایی مراسم سینه زنی و تعزیه به عزاداری پرداختند؛ پخت سمنو یکی دیگر از برنامه‌های این مراسم بود.

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مانور مدیریت بحران با محوریت مبارزه با آنفلوآنزای حاد پرندگان، و با هدف سنجش توان عملیاتی، بررسی نقاط قوت و رفع نقاط ضعف دستگاه‌های اجرایی شهرستان فراهان برگزار شد.

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