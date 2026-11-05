منابع خبری از حملات عربستان سعودی علیه مناطق مسکونی در صعده، شدا و الضالع خبر دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه المسیره از حمله توپخانه‌ای دشمن سعودی به مناطق مسکونی در شهرستان مرزی رازح در استان صعده خبر داد.

خبرنگار المسیره نیز از حمله توپخانه‌ای دشمن سعودی به برخی روستا‌های مسکونی در شهرستان مرزی شدا خبر داد.

خبرنگار المسیره افزود: جنگنده‌های سعودی منطقه وادی بدر در شهرستان مرزی غمر در استان صعده را هدف حمله قرار دادند.

جنگنده‌های سعودی با حمله به یک شبکه مخابراتی در شهرستان الحشاء در استان الضالع، باعث قطع خدمات رسانی این شبکه شدند.