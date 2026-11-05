تیم هندبال نام آوران مشهد در دیدار معوقه هفته اول لیگ برتر کشور، مقابل حریفش هپکو اراک به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، تیم نام آوران مشهد در دیداری معوقه از هفته اول لیگ برتر هندبال کشور امروز از ساعت ۱۶ به مصاف تیم هپکو اراک رفت. این بازی که در سالن امام رضا دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد در پایان با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ به نفع تیم مشهدی به پایان رسید.

تیم نوآوران مشهد با این پیروزی ۳ امتیازی شد و در جایگاه ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال کشور قرار گرفت.

در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال کشور هم تیم نام آوران میزبان تیم سپاهان اصفهان خواهد بود.