رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن، این طرح را مبنای تعیین سهم جمعیتی، تخصیص اعتبارات و اولویت‌بندی نیاز‌های عمرانی و زیرساختی مناطق دانست.

سرشماری نفوس و مسکن، مبنای تعیین سهم اعتبارات و اولویت‌های عمرانی شهرستان‌هاست

سرشماری نفوس و مسکن، مبنای تعیین سهم اعتبارات و اولویت‌های عمرانی شهرستان‌هاست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقانیزاده در دیدار با جمعی از مسئولان شهرستان مهریز اظهار داشت: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های آینده در سطح کشور، استان و شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف زیرساختی، رفاهی، عمرانی و توسعه‌ای است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری مردم با مأموران سرشماری که برای ثبت اطلاعات خانوار به درب منازل مراجعه می‌کنند، افزود: اطلاعات ارائه‌شده از سوی خانوار‌ها کاملاً محرمانه خواهد بود، اما نتایج آن نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه شهرستان، شهر‌ها و محله‌ها دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد همچنین از افرادی که اطلاعات آنها در پایگاه‌های اطلاعاتی سرشماری ناقص است و پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند، خواست با مراجعه به سامانه دولت من، اطلاعات خود را تکمیل کنند.

دهقانیزاده با اشاره به تأثیر آمار جمعیتی در تعیین رتبه شهرداری‌ها، سهم عوارض ارزش افزوده و تخصیص اعتبارات تأکید کرد: باید تلاش کنیم هیچ فردی از جمعیت شهرستان‌ها و استان در این سرشماری از قلم نیفتد تا امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و منابع متناسب با جمعیت فراهم شود.

حسین عسکرزاده، فرماندار مهریز نیز با اشاره به فعالیت ستاد سرشماری شهرستان و مأموران آمارگیری گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده و اطلاع‌رسانی قبلی، مأموران در بلوک‌های جمعیتی تعیین‌شده حضور پیدا می‌کنند و در صورت نیاز برای ثبت اطلاعات خانوار به درب منازل مراجعه خواهند کرد.

وی از مردم خواست با مأموران سرشماری همکاری کامل داشته باشند و افزود: حتی یک نفر هم نباید از آمار جمعیتی شهرستان کم شود؛ چراکه اطلاعات جمعیتی مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، تخصیص اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای شهرستان است.

فرماندار مهریز با تأکید بر ضرورت مشارکت همه شهروندان در شهر مهریز و روستا‌های شهرستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم با همراهی و همکاری خود، زمینه ثبت دقیق جمعیت شهرستان و بهره‌مندی مطلوب از اعتبارات و امکانات متناسب با ظرفیت جمعیتی را فراهم کنند.